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टी20 सीरीज: लौरा वोल्वार्ड्ट का अर्धशतक, भारतीय महिला टीम को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 08:46 AM

डरबन, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच शुक्रवार को 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला गया जिसमें टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 46 रन जोड़े। वर्मा 20 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुईं। इसके ठीक बाद मंधाना भी 13 रन बनाकर आउट हो गईं।

48 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। रोड्रिग्स 29 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुईं। टीम इंडिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने निराश किया। किसी ने भी क्रीज पर मौजूद कप्तान कौर का साथ नहीं दिया।

कौर 33 गेंदों पर 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद लौटीं। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने 3, टुमी सेखुखुने ने 2, और एन मल्बा ने 1 विकेट लिए।

158 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पारी की शुरुआत करने आईं कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 39 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। एनेरी डर्कसन 34 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद रहीं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी हुई। कोले ट्रायन 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर नाबाद रहीं।

भारत की तरफ से श्रेयांका पाटिल ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। अरुंधती रेड्डी और श्री चारणी को 1-1 विकेट मिले।

जीत के साथ सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके

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