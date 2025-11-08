खेल

टी20 सीरीज : खराब मौसम ने रोका खेल, भारत ने महज 4.5 ओवरों में बनाए 52 रन

Nov 08, 2025, 05:31 PM
ब्रिस्बेन, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को खेले जा रहे पांचवें टी20 मैच को खराब मौसम के चलते रोक दिया गया है। खेल बाधित होने तक भारतीय टीम ने 4.5 ओवरों के खेल तक बगैर कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए हैं।

गाबा में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसका भारत की सलामी जोड़ी ने बखूबी जवाब दिया।

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने पहले ही ओवर में तेजी से रन बनाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। पहले ओवर की समाप्ति तक भारत के खाते में 11 रन थे। पारी के तीसरे ओवर में गिल ने चार चौके लगाकर टीम के स्कोर को और तेज गति दी। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा उनका बखूबी साथ देते नजर आए।

खराब मौसम के चलते खेले रोके जाने तक, अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 23 रन बना चुके थे, जबकि शुभमन गिल ने 16 गेंदों में 29 रन बना लिए थे। जब खेल रोका गया तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आकाशीय बिजली कड़कने की आशंका के मद्देनजर खुले क्षेत्रों में रहने को असुरक्षित माना गया। कुछ देर बाद यहां बारिश भी शुरू हो गई।

इस पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। अभिषेक ने महज 528 गेंदों में यह कारनामा किया। इसी के साथ उन्होंने सूर्यकुमार यादव (573) को पीछे छोड़ दिया।

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम बगैर किसी बदलाव के उतरी है, जबकि भारत की प्लेइंग इलेवन में तिलक वर्मा के स्थान पर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। तीसरा मैच भारत ने 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी की। इसके बाद टीम इंडिया ने चौथे मुकाबले को 48 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

