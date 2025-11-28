खेल

टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड की मेजबानी करेगी यूएई, जनवरी 2026 में होंगे मुकाबले

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 28, 2025, 05:03 PM

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। टी20 विश्व कप 2026 का शेड्यूल आने के बाद टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। यूएई और आयरलैंड दोनों ही भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले अगले टी20 विश्व कप का हिस्सा हैं। विश्व कप की तैयारी के दृष्टिकोण से यूएई जनवरी 2026 में टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड की मेजबानी करेगी।

दोनों देशों के बीच जनवरी 2026 में दो टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी को और दूसरा 31 जनवरी को होगा। मुकाबले दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होंगे।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुभान अहमद ने शुक्रवार को कहा, “हमारी टीम ने एशिया कप में अच्छा अनुभव हासिल किया। हमें आयरलैंड के यूएई दौरे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इससे दोनों टीमों को फायदा होगा और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए अच्छा मंच मिलेगा।"

उन्होंने कहा, "एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में हमने हमेशा आईसीसी के पूर्ण सदस्यों की नियमित रूप से मेजबानी करके अपने खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की है। 2025 में हमने बांग्लादेश की मेजबानी की और उसके बाद शारजाह में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय टी20 सीरीज भी खेली।"

क्रिकेट आयरलैंड के क्रिकेट निदेशक रिचर्ड होल्ड्सवर्थ ने कहा, "यूएई के खिलाफ यह सीरीज हमारे खिलाड़ियों के लिए एक शानदार वार्म-अप कार्यक्रम का हिस्सा होगी। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही और मैचों की घोषणा करेंगे। यूएई क्रिकेट को धन्यवाद। हम इतने बड़े स्टेडियम में खेलने का इंतजार कर रहे हैं।"

यूएई और आयरलैंड के बीच पूर्व में 11 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें यूएई का पलड़ा भारी रहा है। यूएई ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 4 मैचों में आयरलैंड को जीत मिली है।

दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी टी20 सीरीज के रोमांचक होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...