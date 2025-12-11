टी20 सीरीज: हार्दिक पंड्या के पास गोल्डन चांस, 'अनूठे शतक' से सिर्फ एक कदम दूर

मोहाली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा, जिसमें हार्दिक पंड्या के पास टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में विकेटों का शतक पूरा करते हुए इतिहास रचने का मौका होगा।

हार्दिक पंड्या अब तक भारत की तरफ से 121 टी20 मुकाबलों में 26.47 की औसत के साथ 99 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान पंड्या ने 1,913 बॉल फेंकीं, जिसमें कुल 2,621 रन दिए। पंड्या ने इस फॉर्मेट में 3 बार पारी में चार विकेट हासिल किए हैं। इस बीच पंड्या बतौर बल्लेबाज 1,919 रन बना चुके हैं। उन्होंने 100 छक्के और 146 चौके लगाए हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने '100 छक्के' लगाने के साथ '100 विकेट' अपने नाम किए हैं। फिलहाल इस लिस्ट में सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे), मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) और वीरनदीप सिंह (मलेशिया) के नाम शामिल हैं।

वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटों का शतक लगाने वाले भारतीयों की बात करें, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का है। इस 26 वर्षीय गेंदबाज ने 69 मुकाबलों में 18.37 की औसत के साथ 107 विकेट हासिल किए हैं।

जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय हैं। बुमराह ने 81 मुकाबलों में 17.92 की औसत के साथ 101 विकेट निकाले हैं। बुमराह ने इसी सीरीज के पहले मैच में विकेटों का शतक पूरा किया था।

बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ये कारनामा शाकिब अल हसन, लसिथ मलिंगा, टिम साउदी और शाहीन शाह अफरीदी ने किया था।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके बाद टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच को 101 रन से जीता।

भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में सिर्फ 74 रन पर सिमट गई थी।

