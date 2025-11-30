टी20 सीरीज: आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया 171 रन का लक्ष्य

चटगांव, 29 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियम, चटगांव में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए हैं।

आयरलैंड के लिए कप्तान पॉल स्टर्लिंग और टिम टेक्टर ने शानदार शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 4.4 ओवर में 57 रन की साझेदारी की। स्टर्लिंग 14 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। टिम ने 25 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 38 रन बनाए।

इन दोनों के अलावा विकेटकीपर लॉर्कन टुकर ने 32 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 41 और जॉर्ज डॉर्कवेल ने 21 गेंद पर 18 रन बनाए।

बांग्लादेश के लिए महेदी हसन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए।

तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 विकेट लिए।

बांग्लादेश के लिए ये मैच करो या मरो वाला है। अगर बांग्लादेश इस मैच को जीतने में सफल नहीं रहती है, तो सीरीज गंवा देगी। आयरलैंड ने सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था।

पहले टी20 में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने हैरी टेक्टर के 45 गेंद पर नाबाद 69 रन की मदद सें 4 विकेट पर 181 रन बनाए थे। हैरी ने अपनी पारी में 5 छक्के लगाए थे। कर्टिस कैंफर ने भी 24 रन की पारी खेली थी।

182 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश तौहिद हृदोय के 50 गेंद पर खेली गई नाबाद 83 रन की पारी के बावजूद 9 विकेट पर 142 रन बना सकी और मैच 39 रन से हार गई थी।

आयरलैंड के लिए मैथ्यू हंफ्रेज ने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे। बैरी मैकॉर्थी ने 3 और मार्क अडेयर ने 2 विकेट लिए थे। मैथ्यू हंफ्रेज प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

--आईएएनएस

पीएके