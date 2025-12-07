टी20 सीरीज: आयरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीकी महिला टीम ने बनाई 2-0 से अजेय बढ़त

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ बोलैंड पार्क में रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच को 65 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

दोनों देशों के बीच 5 दिसंबर को न्यूलैंड्स में सीरीज का पहला मैच खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 105 रन से जीता। अब दोनों देश 10 दिसंबर को बेनोनी स्थित विलोमूर पार्क में सीरीज का अंतिम मैच खेलने उतरेंगे।

पार्ल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए।

सुने लूस और फेय टुनिक्लिफ की सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 78 रन जुटाए। सुने लूस 24 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुईं।

यहां से टुनिक्लिफ ने कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 116 के स्कोर तक पहुंचाया। टुनिक्लिफ ने 42 गेंदों में 51 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। कुछ देर बाद कप्तान लौरा 22 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटीं।

डेन वैन नीकेर्क ने मैरिजेन कप्प के साथ चौथे विकेट के लिए 20 गेंदों में 47 रन जुटाते हुए टीम को 124 रन तक पहुंचा दिया। नीकेर्क ने 19 गेंदों में 3 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 41 रन की पारी खेली, जबकि मैरिजेन ने 16 रन बनाए।

विपक्षी टीम के लिए एमी मैगुइरे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि अर्लीन केली और ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में आयरलैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी। इस टीम के लिए ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने नाबाद 51 रन बनाए, जबकि लिआ पॉल ने 40 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

साउथ अफ्रीका की तरफ से क्लो ट्रायोन ने 2 विकेट निकाले, जबकि एक विकेट नॉनकुलुलेको म्लाबा ने अपने नाम किया।

