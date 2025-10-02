खेल

टी20 रैंकिंग : अभिषेक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या की 'बादशाहत' खत्म

Oct 02, 2025

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनस)। भारत के युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में इतिहास रचा है। अभिषेक सबसे ज्यादा रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, पाकिस्तान के सईम अयूब ने हार्दिक पांड्या की टी20 ऑलराउंडर की 'बादशाहत' खत्म कर दी है।

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने अब तक की सर्वोच्च रेटिंग (931) हासिल करते हुए लगभग पांच साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

अभिषेक ने एशिया कप 2025 के 7 मुकाबलों में 44.86 की औसत के साथ 314 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सुपर-4 मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन, जबकि बांग्लादेश के विरुद्ध 75 रन की पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक ने 61 रन बनाए थे।

अभिषेक ने पिछले साल ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्हें एशिया कप 2025 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया है।

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के साथ अभिषेक शर्मा 931 अंकों की रेटिंग पर पहुंच गए। इसी के साथ उन्होंने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मलान ने 2020 में हासिल की थी।

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने साथी सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को भी पीछे छोड़ दिया।

टी20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या एक स्थान फिसलकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि सईम अयूब चार स्थान की छलांग लगाते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर चुके हैं।

हार्दिक पांड्या इस एशिया कप में छह मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ 4 ही विकेट हासिल कर सके। उन्होंने अपने बल्ले से महज 48 रन टीम के खाते में जोड़े।

वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान के सईम अयूब ने इस एशिया कप भले ही बल्ले से निराश किया, लेकिन गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाया। उन्होंने ओमान के खिलाफ महज 8 रन देकर 2 शिकार किए, जिसके बाद भारत के विरुद्ध 35 रन देकर 3 विकेट झटके। सईम अयूब ने इस एशिया कप में 7 मैच खेलते हुए कुल 8 विकेट हासिल किए।

