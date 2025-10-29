खेल

टी20: रेजा हेंड्रिक्स का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिया 195 रन का लक्ष्य

रावलपिंडी, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 194 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज रेजा हेंड्रिक्स की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी की दम पर 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए।

रेजा हेंड्रिक्स ने 40 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन की पारी खेली। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 13 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 23 रन बनाए, और टोनी डि जॉर्जी ने 16 गेंद पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 33 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में जॉर्ज लिंडे ने 22 गेंद पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रिट्ज्के क्रमशः 9 और 1 रन बनाकर आउट हुए।

पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज सबसे सफल गेंदबाज रहे। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। साईम अयूब ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। अबरार अहमद महंगे रहे। 4 ओवर में 1 विकेट लिए उन्होंने 42 रन लुटाए। नसीम शाह ने 3 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी सबसे महंगे रहे। 4 ओवर में बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 45 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान बेशक अपने घर में खेल रही है, लेकिन 195 का लक्ष्य कभी भी किसी टीम के लिए हासिल करना आसान नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका बेशक युवा गेंदबाजों के साथ उतरी है। इसके बावजूद, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण के लिए मशहूर दक्षिण अफ्रीका के सामने 195 का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान टीम में लंबे समय बाद बाबर आजम की वापसी हुई है। देखना होगा वे कितने प्रभावी साबित होते हैं।

