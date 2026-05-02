टी20 मुंबई विमेंस लीग: इरा जाधव पर लगी रिकॉर्ड बोली, जानिए किस टीम में कौन?

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस)। टी20 मुंबई विमेंस लीग ऑक्शन में शनिवार को 16 वर्षीय इरा जाधव पर सबसे ज्यादा बोली लगी, जिन्हें आकाश टाइगर्स ने 10 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। कुल 363 खिलाड़ियों के ऑक्शन में तीनों टीमों के बीच जोरदार बोली देखने को मिली, जिन्होंने पहले सीजन के लिए अपनी-अपनी टीमें फाइनल कीं। तीनों फ्रेंचाइजी ने 50 खिलाड़ियों पर कुल मिलाकर 1.47 करोड़ रुपए खर्च किए।

इरा जाधव पिछले साल अंडर-19 क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी थीं। ईरा ने इस लीग का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं एमसीए और आकाश टाइगर्स की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास दिखाया। मैं सच में बहुत खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं इस टूर्नामेंट में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं। एमसीए का वानखेड़े स्टेडियम जैसी सुविधाएं और जगहें देना हम सभी के लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे बढ़ूंगी और इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी।"

इससे पहले, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने 'आइकन प्लेयर्स' के नामों का ऐलान किया था। इनमें सायली सतघरे (सोबो मुंबई फाल्कन्स), साइमा ठाकुर (ठाणे स्काई राइजर्स) और हुमैरा काजी (आकाश टाइगर्स) अपनी-अपनी टीमों की मुख्य सदस्य बनीं। भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप उप-कप्तान सानिका चालके को भी आकाश टाइगर्स ने 5.50 लाख रुपए में खरीदा।

ठाणे स्काई राइजर्स ने अपनी टीम में कुछ अहम खिलाड़ियों को शामिल किया, जिनमें वृषाली भगत (6 लाख रुपए), खुशी भाटिया (4.50 लाख रुपए) और जील डमेलो (4.50 लाख रुपए) हैं। वहीं, सोबो मुंबई फाल्कन्स ने भी एक मजबूत टीम तैयार की, जिसमें सिमरन शेख (7 लाख रुपए), हर्ले गाला (5 लाख रुपए) और रिया चौधरी (5.50 लाख रुपए) शामिल हैं। आकाश टाइगर्स ने भी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए फातिमा जाफर (4.25 लाख रुपए), मिताली म्हात्रे (2.75 लाख रुपए) और जिया मंद्रावड़कर (1.50 लाख रुपए) को अपने साथ जोड़ा।

टी20 मुंबई विमेंस लीग की टीमें:

सोबो मुंबई फाल्कन्स: सयाली सतघरे (आइकॉन प्लेयर), सिमरन शेख (7 लाख रुपए), हर्ले गाला (5 लाख रुपए), रिया चौधरी (5.50 लाख रुपए), अक्षय शिंदे (3.25 लाख रुपए), मेगन रोड्रिग्स (1 लाख रुपए), जान्हवी केट (3.25 लाख रुपए), वेदिका निकम (1 लाख रुपए), सनमाया उपाध्याय (1 लाख रुपए), सौम्या तमांग (1 लाख रुपए), आरोही बम्बोडे (2 लाख रुपए), याशिका रावत (1 लाख रुपए), रेशमा नायरक (2.50 लाख रुपए), स्वरा जाधव (1.50 लाख रुपए), सिद्धेश्वरी पगधारे (2.50 लाख रुपए), सारिका कोली (2 लाख रुपए), वंशिका कोठाकर (1 लाख रुपए)।

ठाणे स्काई राइजर्स: साइमा ठाकोर (आइकन प्लेयर), वृषाली भगत (6 लाख रुपए), खुशी भाटिया (4.50 लाख रुपए), जील डिमेलो (4.50 लाख रुपए), मानसी पाटिल (2.75 लाख रुपए), अश्विनी निषाद (2 लाख रुपए), सौम्या सिंह (4 लाख रुपए), कशिश निर्मल (3 लाख रुपए), प्रकाशिका नाइक (2 रुपए) लाख), तृषा परमार (1 लाख रुपए), किंजल कुमारी (2.75 लाख रुपए), निव्या अम्ब्रे (2 लाख रुपए), शौर्य कदम (1 लाख रुपए), हीया पंडित (1 लाख रुपए), दीया चलवाड (1 लाख रुपए), महेक पोकर (3.25 लाख रुपए)।

आकाश टाइगर्स: हुमैरा काजी (आइकॉन प्लेयर), इरा जाधव (10 लाख रुपए), सानिका चालके (5.50 लाख रुपए), फातिमा जाफर (4.25 लाख रुपए), जीया मंदरावडकर (1.50 लाख रुपए), सिद्धि पवार (1.75 लाख रुपए), मनाली दक्षिणी (3.75 लाख रुपए), सिद्धि कामठे (1 लाख रुपए), जगरवी पवार (3.75 लाख रुपए), रितिका यादव (1.25 लाख रुपए), किमाया राणे (1 लाख रुपए), बतुल परेरा (2 लाख रुपए), मिताली म्हात्रे (2.75 लाख रुपए), मुल्ला अलीना फरीद (1 लाख रुपए), समृद्धि रावूल (2 लाख रुपए), गार्गी वारंग (1 लाख रुपए)।

--आईएएनएस

आरएसजी