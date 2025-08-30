खेल

टी20 में पोलार्ड का जलवा, 14,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 10:36 AM
टी20 में पोलार्ड का जलवा, 14,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरॉन पोलार्ड को टी20 क्रिकेट का महानतम खिलाड़ी माना जाता है। 38 साल के पोलार्ड इस सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। शनिवार को बारबडोस के खिलाफ हुए मैच में पोलार्ड ने अपने 14,000 टी20 रन पूरे किए।

बारबडोस के खिलाफ हुए मैच में पोलार्ड जब बल्लेबाजी करने उतरे तो टी20 में 14,000 रन पूरे करने के लिए 19 रन की जरूरत थी। पोलार्ड ने 9 गेंद पर 19 रन बनाकर अपने 14,000 रन पूरे किए।

क्रिस गेल के बाद टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पोलार्ड दूसरे बल्लेबाज हैं।

क्रिस गेल ने 2005 से 2022 के बीच राष्ट्रीय टीम, घरेलू टीम और लीग क्रिकेट के कुल 463 मैचों की 455 पारियों में 22 शतक और 88 अर्धशतक की मदद से 14,562 रन बनाए। गेल टी20 के सर्वोच्च स्कोरर हैं।

पोलार्ड ने 2006 से राष्ट्रीय टीम और दुनियाभर की लीग में अब तक 712 मैचों की 633 पारियों में 1 शतक और 64 अर्धशतक लगाते हुए 14,000 रन बनाए हैं। पोलार्ड 38 साल के हैं और लीग क्रिकेट में सक्रिय हैं।

संभव है जल्द ही वे गेल को पीछे छोड़ते हुए टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाज बन जाएं। पोलार्ड ने 332 विकेट भी लिए हैं। पोलार्ड 14,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं।

वहीं, पोलार्ड टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 26वें स्थान पर हैं।

पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की सभी लीग में वह अभी भी सक्रिय हैं। आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस से बतौर बैटिंग कोच जुड़े हुए हैं।

वेस्टइंडीज के लिए 101 टी20 मैचों में 6 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 1,569 रन बनाए हैं और 42 विकेट भी लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...