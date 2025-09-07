टी20 में अपने दूसरे न्यूनतम स्कोर पर सिमटी श्रीलंका, सिकंदर रजा और ब्रैड इवांस की घातक गेंदबाजी

हरारे, 6 सितंबर (आईएएनएस)। वनडे और टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर गई श्रीलंका का प्रदर्शन शानदार रहा था। वनडे सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका ने पहला टी20 मैच भी जीता था, लेकिन हरारे में दूसरे टी20 में श्रीलंका इस फॉर्मेट के अपने दूसरे न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई।

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। इस फैसले को उन्होंने सही साबित किया। उन्हें ब्रैड इवेंस का भी भरपूर सहयोग मिला।

श्रीलंका की पूरी टीम 17.4 ओवर में 80 रन पर सिमट गई। कामिल मिशारा 20, कप्तान चरिथ असालंका 18 और दाशुन सनाका 15 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका।

सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए। रजा ने विपक्षी कप्तान असालंका, कामिंदु मेंडिस और दुश्मंथा चमीरा का विकेट लिया। रजा के अलावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने भी घातक गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 और सीन विलियम्स ने 1 विकेट लिए।

श्रीलंका का टी20 में न्यूनतम स्कोर 77 है। ये स्कोर श्रीलंका ने 2024 में न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था।

जिम्बाब्वे दौरे पर श्रीलंका का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है। मेहमानों ने 2 वनडे मैचों की सीरीज में मेजबानों का सूपड़ा साफ कर दिया। इसके बाद पहला टी20 भी श्रीलंका ने बेहतरीन अंदाज में जीता था, लेकिन दूसरे टी20 में टीम की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही। ये टी20 सीरीज श्रीलंका के लिए एशिया कप की तैयारी की तरह है। इस सीरीज में श्रीलंका के पास अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका है। 80 रन पर सिमटना श्रीलंका के लिए एशिया कप से पहले अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के मौके की तरह है।

--आईएएनएस

पीएके/