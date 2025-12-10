टी20 लीग शुरू होने से हमारे क्रिकेट का स्तर और बेहतर होगा: टॉम लैथम

वेलिंगटन, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के कप्तान टॉम लैथम ने कहा है कि प्रस्तावित 'न्यूजीलैंड20' लीग देश में क्रिकेट के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी हो सकती है। इससे देश के युवा क्रिकेटरों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने के बेहतर मौके होंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वेलिंगटन में दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले लैथम ने कहा, "'न्यूजीलैंड20' लीग की पहल शानदार है। मुझे लगता है कि हम अकेले टेस्ट खेलने वाले देश हैं जहां कोई फ्रेंचाइज प्रतियोगिता नहीं है। लीग शुरू होने की स्थिति में न्यूजीलैंड क्रिकेट को फायदा होगा। हमारे यहां क्रिकेट का स्तर बहुत अच्छा है। लीग क्रिकेट शुरू होने से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे। इससे हमारे क्रिकेट का स्तर और ऊंचा होगा।"

लैथम ने कहा, "मुझे जल्द लीग शुरू होने की उम्मीद है। मैं ऐसा चाहता हूं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के माध्यम से दुनियाभर के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ घुलने-मिलने में कामयाब रहे हैं। शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने के बाद भी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लोगों से सीखना न केवल न्यूज़ीलैंड के लिए क्रिकेट खेलने वाले लोगों के लिए बल्कि न्यूजीलैंड में आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।"

उन्होंने कहा कि मैं यहां अपना खुद का कॉम्पिटिशन देखना चाहूंगा जहां हम न्यूजीलैंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपनी सभी प्रतिभाओं का अच्छा इस्तेमाल कर सकें। मुझे लगता है कि ऐसा करने का यह वाकई अच्छा मौका है।

दुनियाभर में लीग क्रिकेट को मिल रही बड़ी सफलता के बाद न्यूजीलैंड में टी20 लीग की शुरुआत की पहल की गई है। जनवरी 2027 में पुरुषों और इसी साल बाद में महिला क्रिकेटरों के लिए भी लीग की शुरुआत करने की योजना है। इस पहल को लाने में पूर्व कप्तान और कई टी20 लीग में बतौर कोच जुड़े स्टीफन फ्लेमिंग का अहम योगदान है। इस योजना को अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट की मंजूरी नहीं मिली है। अगर 'न्यूजीलैंड20' लीग शुरू होती है, तो यह देश में पहले से चल रही घरेलू टी20 प्रतियोगिता सुपर स्मैश की जगह लेगी।

--आईएएनएस

पीएके