टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले दूसरे युवा कीवी बल्लेबाज बने टिम रॉबिन्सन

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ माउंट माउंगानुई में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए। न्यूजीलैंड की इस पारी में टिम रॉबिन्सन ने शतकीय पारी खेली, जिसके साथ वह टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा कीवी बल्लेबाज बन गए।

टिम रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए। रॉबिन्सन ने यह शतक 23 वर्ष 156 दिन की उम्र में जड़ा है। न्यूजीलैंड की ओर से टी20 क्रिकेट में युवा शतकवीरों की लिस्ट में फिन एलन शीर्ष पर हैं, जो 23 वर्ष 96 दिन की उम्र में यह कारनामा कर चुके हैं।

इस पारी के साथ टिम रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने वाले तीसरे कीवी बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ब्रेंडन मैकुलम साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्राइस्टचर्च में 116 रन की नाबाद पारी खेल चुके हैं। वहीं, मार्टिन गप्टिल ने साल 2018 में ऑकलैंड में इस टीम के खिलाफ 105 रन बनाए थे।

बे ओवल में जारी इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए।

न्यूजीलैंड महज 6 रन तक अपने 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से डेरिल मिचेल ने टॉम रॉबिन्सन के साथ चौथे विकेट के लिए 92 रन जुटाते हुए टीम को संभाला।

डेरिल मिचेल 23 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रॉबिन्सन ने बेवोन जैकब्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

बेवोन जैकब्स ने 21 गेंदों में 20 रन की पारी खेली, जबकि टॉम रॉबिन्सन 106 रन बनाकर नाबाद रहे।

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से बेन ड्वारशुइस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

दोनों देश तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के शुरुआत मैच को जीतकर बढ़त बनाने के इरादे से उतरे हैं।

