टी20 इतिहास में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, जानिए कैसा रहा रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 10 अगस्त से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें जीत के साथ तीन मुकाबलों की सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2006 से अब तक कुल 25 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 17 मैच जीते, जबकि आठ मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

दोनों टीमों के बीच पिछले दस मुकाबलों के नतीजों को देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम आठ मैच जीत चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ दो ही मुकाबले अपने नाम कर सकी।

दोनों देश टी20 फॉर्मेट में आखिरी बार सितंबर 2023 में भिड़े थे। तीन मुकाबलों की उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

सीरीज के इस पहले मुकाबले में जोश इंगलिस और कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं। वहीं, एडम जांपा और नाथन एलिस पर गेंदबाजी का जिम्मा होगा।

वहीं, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी में रासी वैन डर डुसेन और डेवाल्ड ब्रेविस से उम्मीदें होंगी, जबकि जॉर्ज लिंडे और लुंगी एनगिडी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजकर 45 मिनट से होगी। मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जांपा।

साउथ अफ्रीका की टीम : एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और रासी वैन डेर ड्यूसेन।

--आईएएनएस

आरएसजी