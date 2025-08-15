खेल

टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में ऐसा रहा है भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड

Aug 15, 2025, 05:41 AM

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा। पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं।

भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है। लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है। टी20 फॉर्मेट में अब तक हुए एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति रही है।

अब तक दो बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ है। पहला 2016 में और दूसरा 2022 में। दोनों संस्करणों को मिलाकर भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं।

दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं। इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजयी रही है। तीन मैच पाकिस्तान जीती है।

एशिया कप का फॉर्मेट इस टूर्नामेंट के बाद होने वाले आईसीसी विश्व कप के आधार पर तय किया जाता है। 2026 में टी20 विश्व कप होना है। इसलिए एशिया कप 2025 का फॉर्मेट टी20 रखा गया है। 2023 में भारत में वनडे विश्व कप खेला गया था। इस वजह से विश्व कप से ठीक पहले हुआ एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था।

भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था। 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था। ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है। 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं। भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है।

