खेल

टी20 फॉर्मेट में भारत-ऑस्ट्रेलिया ने खेले 32 मैच, जानिए कैसा रहा रिकॉर्ड?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 04:48 PM

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होगी। दोनों देशों के बीच साल 2007 से अब तक कुल 32 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अब तक 20 टी20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 ही टी20 मैच जीत सकी। इसके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा।

दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 क्रिकेट में आमने-सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 15 रन से जीत दर्ज की थी।

इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ टी20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार टी20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में टी20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई।

3 फरवरी 2012 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल 28 सितंबर को इस हार का बदला 9 विकेट की जीत के साथ लिया।

10 अक्टूबर 2013 से 7 अक्टूबर 2017 तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले गए सभी 7 टी20 मैच अपने नाम किए। आखिरकार, 10 अक्टूबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर इस हार के क्रम को तोड़ा।

नवंबर 2018 में इन देशों के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। एक मैच बेनतीजा रहा।

साल 2019 से 2020 के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की।

सितंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन मुकाबलों की घरेलू टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साल 2023 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते। 24 जून 2024 को विश्व कप मुकाबले में भारत ने इस देश के विरुद्ध 24 रन से जीत दर्ज की थी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...