टी20 ब्लास्ट: वारविकशायर ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को साइन किया

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। 28 वर्षीय स्पिनर उस्मान तारिक ने आगामी वाइटैलिटी टी20 ब्लास्ट के लिए वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ करार किया है। तारिक पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वे सीधे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में शामिल हो जाएंगे, जहां वे बर्मिंघम फीनिक्स के लिए खेलेंगे। ये दोनों ही टूर्नामेंट एजबेस्टन में खेले जाएंगे।

तारिक के लिए यह कदम काउंटी क्रिकेट का पहला अनुभव होगा और यह उनकी अनोखी गेंदबाजी क्षमता की बढ़ती मांग को भी दर्शाता है। तारिक ने महज दो साल के भीतर सीनियर टी20 डेब्यू से पाकिस्तान की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में नियमित जगह बना ली है। सिर्फ 9 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में तारिक ने 18 विकेट हासिल किए हैं। उनका औसत 11.16 और इकॉनमी 6.66 रही है, जो उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाता है।

ऑफब्रेक, गुगली और फ्लिक की गई लेगब्रेक जैसी विविधता, साथ ही गेंद रिलीज करने से पहले उनका ठहराव, बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान सुपर लीग में तारिक के शानदार प्रदर्शन ने उनके लिए दुनिया भर में नए दरवाजे खोल दिए हैं, जो सीपीएल, आईएलटी20 और अबू धाबी टी10 जैसी लीगों में भी खेल चुके हैं।

तारिक के लिए, यह कदम जितना एक नई चुनौती को अपनाने के बारे में है, उतना ही प्रशंसकों से जुड़ने के बारे में भी है। उन्होंने कहा, "मैं वारविकशायर टीम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस टीम का हिस्सा बनना एक बहुत अच्छा एहसास है। मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी में एजबेस्टन में ज्यादा से ज्यादा फैंस नजर आएंगे।"

वारविकशायर के परफॉर्मेंस डायरेक्टर, जेम्स थॉमस ने तारिक के कौशल और उन्हें साइन करने की सोच को लेकर कहा, "उस्मान ठीक वैसे ही 'हाई-इम्पैक्ट' खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम वारविकशायर में लाना चाहते थे। इसलिए, इस डील को पूरा करके हम बेहद खुश हैं। उनका कौशल और खेल की गहरी समझ उन्हें आज के 'व्हाइट-बॉल' क्रिकेट में एक बड़ा खतरा बनाती है। लेकिन, सबसे खास बात उनकी जीतने की जिद और लगातार बेहतर करने की ललक है।"

थॉमस ने काउंटी और उसकी 'द हंड्रेड' फ्रेंचाइजी के बीच की रणनीतिक तालमेल की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, "इस करार की सबसे रोमांचक बात वारविकशायर और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच का तालमेल है। वाइटैलिटी ब्लास्ट के लिए उस्मान को वारविकशायर टीम में शामिल करना, और उसके बाद 'द हंड्रेड' में फीनिक्स टीम के साथ खेलना, यह हमारे क्लब और फ्रेंचाइजी के बीच के मजबूत और एकीकृत मॉडल को दर्शाता है। इससे हमें खिलाड़ी के लिए निरंतरता बनाए रखने, दोनों प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के प्रभाव को अधिकतम करने और बर्मिंघम और वारविकशायर में अपने समर्थकों के साथ मजबूत संबंध बनाने का मौका मिलता है।"

--आईएएनएस

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