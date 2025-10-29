खेल

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव का धमाल, 150 छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 11:50 AM

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्या ने यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कैनबरा में जारी पहले टी20 मैच में छुआ।

सूर्यकुमार यादव ने मनुका ओवल में खेले जा रहे बारिश से प्रभावित मुकाबले के 9.3 ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर छक्का लगाया। इसी के साथ सूर्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने वाले विश्व के पांचवें बल्लेबाज बन गए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2007 से 2024 के बीच 159 मुकाबलों में 205 छक्के लगाए। रोहित इस फॉर्मेट में 200 छक्के लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं।

इस लिस्ट में यूएई के मोहम्मद वसीम दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 91 टी20 मुकाबलों में अब तक 187 छक्के लगाए हैं। 122 टी20 मुकाबलों में 173 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर 144 टी20 मुकाबलों में 172 छक्के लगाने के साथ इस फेहरिस्त में चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

मनुका ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया।

जसप्रीत बुमराह को टी20 सीरीज के पहले मैच में चुना गया है। अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया है। हालांकि, हर्षित राणा इस मुकाबले का हिस्सा हैं।

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरी है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 2 नवंबर को होबार्ट में आयोजित होगा। चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है, जबकि पांचवां और अंतिम मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में आयोजित होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...