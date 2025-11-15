टी20: 15 छक्के और 11 चौके, वैभव सूर्यवंशी ने यूएई ए के खिलाफ ठोके 144 रन

दोहा, 14 नवंबर (आईएएनएस)। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टी20 फॉर्मेट में खेले जा रहे एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ शतक लगाते हुए एक बार फिर साबित कर दिया है कि आने वाले समय के सबसे बड़े और विस्फोटक बल्लेबाज वही हैं।

शुक्रवार को दोहा में यूएई के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान जितेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक शतक लगाते हुए 20 ओवरों में भारत का स्कोर 4 ओवर में 297 तक पहुंचा दिया।

सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 144 रन की असाधारण पारी खेली। सूर्यवंशी के सामने यूएई के सभी गेंदबाज हताश नजर आए और असफल साबित हुए। सूर्यवंशी ने 32 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह यूएई ए के गेंदबाजों पर आक्रमण किया उसे देख ऐसा लग नहीं रहा था कि वे मात्र 15 साल के बल्लेबाज हैं। उनकी बाजुओं में किसी 25 साल के लड़के की ताकत है जिसके बल्ले पर आते ही गेंद बाउंड्री पार कर जाती है।

आईपीएल 2025 में लगाए शतक के बाद एक बार फिर शतक लगाते हुए सूर्यवंशी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 35 या उससे कम गेंद खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाले सूर्यवंशी इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले एक साल के अंदर आईपीएल भारत ए के लिए खेलते हुए वैभव ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वे जल्द ही राष्ट्रीय सीनियर टीम में दस्तक दे सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी के अलावा कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 83 रन की पारी खेली। इसके अलावा नमन धीर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए।

