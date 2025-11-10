खेल

टी-20 विश्व कप 2026 : कोलकाता और अहमदाबाद में हो सकते हैं सेमीफाइनल मुकाबले

Nov 10, 2025

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से अगले साल आयोजित होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका में कुल आठ जगहों को चुना है।

हालांकि, फाइनल मुकाबले के लिए वेन्यू की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। 2026 के फरवरी-मार्च में टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रेस में कोलकाता और अहमदाबाद सबसे आगे चल रहे हैं।

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस विश्व कप के लिए भारत के पांच शहरों को चुना गया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के अलावा अहमदाबाद और कोलकाता शामिल है। वहीं, श्रीलंका के तीन स्थानों - कोलंबो में दो स्टेडियम और कैंडी में एक स्टेडियम को चुना गया है। हालांकि, इन जगहों का चयन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन सी टीम इन मुकाबलों में खेलने के लिए क्वालीफाई कर पाती है।

अगर पाकिस्तान और श्रीलंका टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करता है, तो दोनों सेमीफाइनल मुकाबले भारत में ही खेले जाने हैं। संभावना है कि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

वहीं, पाकिस्तान के सेमीफाइनल मुकाबले में क्वालीफाई करने पर ये मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा। इसी तरह श्रीलंका अगर अंतिम चार में पहुंचता है, तो वह मैच कोलंबो में खेला जा सकता है। अगर श्रीलंका अंतिम चार में नहीं पहुंचता है, तो भारत में ही दोनों सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे।

17 अक्टूबर को आईसीसी के एक बयान के अनुसार, टी-20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें चार अलग-अलग ग्रुप में पांच टीमों को डाला जाएगा। यूरोपीय टीम इटली इस वैश्विक चैंपियनशिप में डेब्यू करेगी। विश्व कप की शुरुआत ग्रुप चरण से होगी। इसके बाद सुपर-8 खेला जाएगा। इसके बाद चार टीमों में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा।

भारत ने 2024 का टी-20 विश्व कप साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। आईसीसी जल्द ही टी-20 विश्व कप का शेड्यूल जारी कर सकता है।

