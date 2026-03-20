India Archery Team Selection : बैंकॉक में होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए दंपति स्वाति और रजत चौहान

नई दिल्ली: राजस्थान के दंपति स्वाति और रजत चौहान को एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। यह प्रतियोगिता 21 से 28 मार्च तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की जाएगी।

राजस्थान के रहने वाले स्वाति दूधवाल और रजत चौहान का चयन कोलकाता में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के पूर्वी केंद्र में आयोजित ट्रायल्स के माध्यम से किया गया। इस तरह वे राजस्थान के पहले ऐसे दंपति बनने जा रहे हैं जो किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वाति फिलहाल जयपुर स्थित राज्य सचिवालय में कार्यरत हैं, जबकि रजत चौहान राजस्थान पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं।

कंपाउंड तीरंदाज स्वाति और रजत दोनों ही अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं। इन दोनों ने दिसंबर 2025 में जयपुर में एक पारंपरिक समारोह में विवाह किया था। इस दंपति के मिलन का जश्न मनाने के लिए तीरंदाजी जगत के कई दिग्गज सितारे एक साथ जुटे। इनमें ओलंपियन दीपिका कुमारी, अतनु दास, तरुणदीप राय, और चैंपियन राहुल बनर्जी, जयंत तालुकदार, ओजस देवतले, अदिति स्वामी, प्रथमेश फुगे और प्रथमेश जवकर शामिल थे।

इस बीच, राजस्थान के योगेंद्र सिंह को एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। योगेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय तीरंदाजी संघ ने एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बहुत ही मजबूत टीम का चयन किया है। इस टीम ने एशिया कप की तैयारी के लिए 25 फरवरी से 5 मार्च तक पुणे स्थित आर्मी तीरंदाजी केंद्र में गहन प्रशिक्षण लिया था और अब 6 मार्च से 20 मार्च तक कोलकाता में एक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही है।

भारतीय टीम कोलकाता से बैंकॉक के लिए रवाना होगी। उम्मीद है कि टीम प्रतियोगिता में खासतौर पर विशेष रूप से कंपाउंड वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, जिसमें भारत ने अब तक कई विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं।

चौहान ने इससे पहले भी देश के लिए कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। इनमें एशियाई खेलों का एक रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप का एक व्यक्तिगत रजत पदक, और विश्व कप स्तर पर दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। 2025 में चौहान ने अमन सैनी और अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर तीरंदाजी विश्व कप में खेले दोनों ही मैच जीते और पुरुषों की टीम कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस पर 232-230 से जीत दर्ज की। फरवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में चौहान ने शानदार कौशल का प्रदर्शन किया और पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में विजयी रहे। स्वाति ने विश्व तीरंदाजी विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप तथा एशियाई ग्रां प्री सर्किट में कांस्य पदक जीता है। मई 2025 में स्वाति ने भोपाल में आयोजित 'खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट' की सीनियर श्रेणी में कांस्य पदक जीता था।

--आईएएनएस