खेल

Suryakumar Yadav Captaincy : बचपन के कोच को यकीन, सूर्यकुमार पर नहीं होगा दबाव, टी20 फॉर्मेट को अच्छे से समझते हैं युवा खिलाड़ी

सूर्या के कोच बोले—टी20 में युवा टीम तैयार, दबाव नहीं होगा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 04:16 PM
बचपन के कोच को यकीन, सूर्यकुमार पर नहीं होगा दबाव, टी20 फॉर्मेट को अच्छे से समझते हैं युवा खिलाड़ी

मुंबई: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में मंगलवार से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। उनके बचपन के कोच अशोक असवालकर का मानना है कि भारत की युवा टीम टी20 फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझती है। सीरीज के दौरान सूर्या पर बिल्कुल भी दबाव नहीं होगा।

 

 

कोच ने कहा, "सभी खिलाड़ी जानते हैं कि टी20 फॉर्मेट में कैसे खेलना है। सूर्या की कप्तानी में हमने कुछ सीरीज जीती हैं। सूर्यकुमार यादव के ऊपर दबाव नहीं होगा। अगर यह बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज होती, तो शायद दबाव नजर आता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्हें पता है कि कैसे खेलना है।"

 

उन्होंने कहा, "टी20 फॉर्मेट में आमतौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल पिच होती है, लेकिन कटक में अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो हमें 200 से ज्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हमें उसी के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी।"

 

सूर्या के बचपन के कोच का मानना है कि टी20 क्रिकेट में भारत की गेंदबाजी शानदार रही है। उन्होंने कहा, "टी20 फॉर्मेट में इस वक्त भारत की गेंदबाजी शानदार नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि मंगलवार को मैच में कॉम्बिनेशन कैसा होगा।"

 

अशोक असवालकर ने युवा खिलाड़ियों पर विश्वास जताते हुए कहा, "यह एक युवा टीम है, जो टी20 के खेल को बेहतर तरीके से जानती है। उन्होंने बतौर टीम काफी मैच खेले हैं। उनके लिए यह आसान रहेगा। टी20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जबरदस्त है, लेकिन इस मैच में हमारे गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये बेहद अहम है।"

 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को कटक में पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे मैच का आयोजन होगा।

 

दोनों देश 14 दिसंबर को धर्मशाला में तीसरा मुकाबला खेलेंगे, जिसके बाद 17 दिसंबर को चौथे मैच का आयोजन होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाना है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Sports InsightsSuryakumar YadavCricket CoachingYoung Team IndiaMatch PreviewT20 cricketIndia vs South Africa

Related posts

Loading...

More from author

Loading...