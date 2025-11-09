खेल

Suryakumar Yadav Statement : शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट से परेशान नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव बोले- गिल का स्ट्राइक रेट चिंता नहीं, अभिषेक संग जोड़ी शानदार
Nov 09, 2025
शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट से परेशान नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज समाप्त हो गई। शनिवार को खेला गया पांचवां मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसके बाद भारतीय टीम को 2-1 से विजेता घोषित किया गया। इस सीरीज में शुभमन गिल की बल्लेबाजी, खासकर उनका स्ट्राइक रेट, चर्चा का विषय रहा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्ट्राइक रेट को लेकर हो रही गिल की आलोचना का जवाब दिया है।

सूर्यकुमार यादव ने गिल की बल्लेबाजी शैली का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा के साथ परफेक्ट है। गिल परिस्थिति और विकेट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। गिल और अभिषेक दोनों एक-दूसरे के स्ट्राइक रेट की बराबरी करना चाहते हैं। दोनों की जोड़ी शानदार है।

भारतीय कप्तान ने कहा, "मेरे विचार से, अगर विकेट मुश्किल है, तो उस पर समय बिताना जरूरी है। ब्रिसबेन का विकेट अच्छा था, गिल और अभिषेक ने 50 से अधिक रन पांच से कम ओवर में बनाए। पिछले मैच में, विकेट मुश्किल था और समझना जरूरी था। यहीं पर अनुभव काम आता है। अभिषेक और गिल दोनों के बीच अच्छी बातचीत है। दोनों विकेट और परिस्थिति के मुताबिक खेलना जानते हैं।"

अभिषेक और गिल की सलामी जोड़ी में गिल को धीमा माना जाता है। लेकिन, अभिषेक शर्मा भी गिल के स्ट्राइक रेट को परेशानी नहीं मानते।

अभिषेक ने कहा, "आज वह जिस तरह से खेल रहा था, उसे देखिए। हम अंडर-12 के दिनों से साथ खेल रहे हैं, इसलिए हमारे बीच अच्छी समझ है। मुझे पता है कि वह कौन से शॉट खेलना चाहता है और किस गेंदबाज़ को निशाना बना रहा है। वह मेरे खेल से भी वाकिफ है, और वह मुझे यह समझने में मदद करता है कि मुझे किस तरह के शॉट खेलने चाहिए। हमारी जोड़ी आग और बर्फ नहीं बल्कि आग और आग है।"

अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में 163 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

--आईएएनएस

 

 

