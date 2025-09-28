खेल

Suryakumar Yadav Gesture : कंधे पर रखा हाथ, फिर लगाया गले! सूर्यकुमार ने शोकाकुल वेलालेज को सांत्वना दी

सूर्या ने श्रीलंकाई ऑलराउंडर वेलालेज को दिलाया भावुक पल
Sep 28, 2025
दुबई: भारत-श्रीलंका के बीच शुक्रवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 का मुकाबला खेला गया। इस मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई क्रिकेटर डुनिथ वेलालेज को सांत्वना दी।

22 वर्षीय वेलालेज के पिता सुरंगा वेलालेज का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद यह खिलाड़ी आनन-फानन में परिवार के पास लौटा। हालांकि, जल्द ही वेलालेज ने टीम में वापसी कर ली।

 

सुपर ओवर में रोमांचक जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने युवा ऑलराउंडर के कंधे पर हाथ रखा। सूर्या ने इस खिलाड़ी को अपने गले से लगाया और उन्हें सांत्वना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

 

भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का अंतिम सुपर-4 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की।

 

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अभिषेक शर्मा का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 31 गेंदो में 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली। इनके अलावा, तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 39 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम भी 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी। टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। वहीं, कुसल परेरा ने 32 गेंदों में 58 रन बनाए।

 

मैच टाई रहा, जिसके बाद दोनों टीमें सुपर ओवर में उतरीं। श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में महज 2 रन बनाए। भारत ने पहली ही गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया।

 

टीम इंडिया एशिया कप के इस संस्करण में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में उतरेगी, जहां रविवार को उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस टीम को भारत ने एशिया कप 2025 में दो बार शिकस्त दी है।

 

 

 

 

