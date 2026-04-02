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Suresh Gopi Roadshow : दिग्गजों ने कर दी प्लेऑफ की भविष्यवाणी, ये टीमें हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 03:16 PM
आईपीएल 2026: दिग्गजों ने कर दी प्लेऑफ की भविष्यवाणी, ये टीमें हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में गुरुवार तक पांच मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस बीच दिग्गज खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों को लेकर भविष्यवाणी की हैं।

'जियोहॉटस्टार' पर फाफ डु प्लेसिस ने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स या चेन्नई सुपर किंग्स में से किसी एक टीम को अपनी चार प्लेऑफ टीमों के तौर पर चुना। वहीं, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों के तौर पर चुना।

चेतेश्वर पुजारा ने गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टॉप चार टीमों के तौर पर चुना है। मोहम्मद कैफ ने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ दिल्ली कैपिटल्स और मौजूदा चैंपियन आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टीमों के तौर पर चुना।

हरभजन सिंह ने सिर्फ तीन टीमों के नाम लिए, जिनमें मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स शामिल थीं, जबकि आकाश चोपड़ा ने भी पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के अलावा, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों के तौर पर समर्थन दिया।

हनुमा विहारी ने आईपीएल 2026 में टॉप-4 में जगह बनाने वाली टीमों के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस को चुना। पीयूष चावला ने अपनी तीन पुरानी टीमों, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा, मौजूदा चैंपियन आरसीबी को प्लेऑफ के लिए चुना। इनके अलावा, सबा करीम ने आरसीबी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी टॉप चार टीमों के तौर पर चुना।

जियोस्टार के एक्सपर्ट्स के बीच दिल्ली कैपिटल्स एक जबरदस्त पसंदीदा टीम के तौर पर उभरी। पिछले साल की दो फाइनलिस्ट टीमों आरसीबी और पंजाब किंग्स, और पांच बार की संयुक्त चैंपियन मुंबई इंडियंस के अलावा, 11 में से 7 एक्सपर्ट्स ने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली इस टीम को टॉप चार में जगह बनाने वाली टीम के तौर पर चुना। संजय बांगर ने भी इन चारों टीमों को ही प्लेऑफ के लिए अपनी पसंद के तौर पर चुना। लक्ष्मीपति बालाजी ने प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों के लिए अपनी पसंद के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के नाम बताए।

--आईएएनएस

 

 

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