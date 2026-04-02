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Suresh Gopi Roadshow : विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने टॉम स्मिथ को असिस्टेंट कोच बनाया

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 04:43 PM
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने टॉम स्मिथ को असिस्टेंट कोच बनाया

लंदन: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होने जा रही है, जिससे पहले इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने टॉम स्मिथ को अपना नया असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है। इस पूर्व लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने ससेक्स, सरे, मिडिलसेक्स और ग्लूस्टरशायर के लिए अपने पेशेवर खेल करियर के दौरान सभी फॉर्मेट में करीब 400 विकेट लिए हैं।

 

 

स्मिथ, हेड कोच शार्लेट एडवर्ड्स के कोचिंग ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के लिए आगामी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का एक व्यस्त कार्यक्रम है, जिसमें अपनी धरती पर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, लॉर्ड्स में पहली बार होने वाला महिला टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड, भारत और आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज शामिल हैं।

 

नई भूमिका पर खुशी जताते हुए स्मिथ ने कहा, "इंग्लैंड महिला टीम को कोचिंग देने का यह एक शानदार मौका है। मैं इसे शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। यह एक बेहतरीन समर सीजन बनने वाला है, जिसमें अपनी धरती पर वर्ल्ड कप और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज होने वाली है। मैं भारत के खिलाफ टी20 मैच के लिए ब्रिस्टल भी लौटूंगा, जो एक बहुत ही खास अनुभव होगा और जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। मैं खिलाड़ियों, स्टाफ और समर्थकों को आने वाली गर्मियों और उसके बाद के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

 

वहीं, इंग्लैंड महिला टीम की हेड कोच शार्लेट एडवर्ड्स ने कहा, "मुझे खुशी है कि टॉम हमारे स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने लगभग 20 साल तक बतौर लेफ्ट-आर्म स्पिनर पेशेवर क्रिकेट खेला है, खासकर ग्लूस्टरशायर में, जिसके बाद उन्होंने उसी काउंटी में कोचिंग शुरू की और बर्मिंघम फीनिक्स महिला टीम के साथ काम किया। टॉम का इस खेल में बहुत सम्मान है और वह व्हाइट-बॉल के बहुत अनुभवी गेंदबाज थे, जो बिना किसी शक के अपना बेहतरीन ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे स्पिन गेंदबाजों के ग्रुप को उनके कौशल और अनुभव से बहुत फायदा होगा।"

 

स्मिथ के पास कोचिंग का शानदार अनुभव है, उनके कोचिंग करियर की शुरुआत 2021 में ग्लूस्टरशायर में हुई थी, उन्होंने 2025 में असिस्टेंट कोच की भूमिका संभालने से पहले खिलाड़ी/कोच की दोहरी भूमिका निभाई थी। बीते साल स्मिथ ने 'द हंड्रेड' के दौरान बर्मिंघम फीनिक्स महिला टीम के साथ बतौर असिस्टेंट कोच काम किया था।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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