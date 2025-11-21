Para Swimming Champion : जन्म से दृष्टीहीन, मगर नहीं मानी हार, सूरजभान मीणा ने जीते 3 गोल्ड

नई दिल्ली: राजस्थान स्थित सवाई माधोपुर जिले के मैनपुरा गांव के निवासी सूरजभान मीणा ने पूरे देश में जिले का नाम रोशन किया है। जन्म से दृष्टीहीन होने के बावजूद सूरजभान ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर 25वीं पैरा नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए जिले का गौरव बढ़ाया है।

बुलंद हौसलों के साथ सूरजभान मीणा ने जयपुर में लंबे समय तक तैराकी का अभ्यास किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभाई।

सूरजभान मीणा ने हैदराबाद में आयोजित पैरा नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर की तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इन तीनों ही स्पर्धा में सूरजभान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन करने के बाद जब सूरजभान मीणा वापस सवाई माधोपुर पहुंचे, तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ने उनके साहस की प्रशंसा की।

सूरजभान मीणा ने पदक जीतने पर खुशी जताते हुए कहा, "मैंने हैदराबाद में आयोजित 25वीं पैरा नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में 50, 100 और 200 मीटर तैराकी इवेंट में हिस्सा लिया था। मैंने तीनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीते और शीर्ष पर रहा। मैंने साल 2022 से तैराकी शुरू की थी। मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता था। इससे पहले भी मैंने तीन बार नेशनल खेला है।"

हैदराबाद में 15 से 18 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में देशभर से आए पैरा स्विमर्स ने हिस्सा लिया। इस बीच डिंपल वैष्णव का प्रदर्शन भी प्रेरणादायक रहा, जिन्होंने दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया।

जोधपुर की डिंपल वैष्णव ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। डिंपल ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कोच शेराराम परिहार और योगेंद्र मनीष को इस सफलता का श्रेय दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया।

