Asia Cup 2025 : फैसलों से खुश सुनील गावस्कर, सूर्यकुमार को बताया अपरंपरागत सोच वाला कप्तान

गावस्कर बोले, सूर्यकुमार यादव हटकर सोचने वाले कप्तान हैं।
Sep 20, 2025, 05:05 PM
दुबई: पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के 12वें मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के फैसलों की सराहना की।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई है। हालांकि, शुक्रवार को ओमान के खिलाफ तीसरे और अंतिम ग्रुप चरण के मैच में भारतीय टीम सिर्फ 21 रन से जीत दर्ज कर सकी। इस दौरान कप्तान बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में खुद से आगे अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को रखने का फैसला लिया।

 

कई विशेषज्ञों ने इस कदम की आलोचना की, लेकिन गावस्कर का मानना ​​है कि यह एक समझदारी भरा फैसला था।

 

'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' पर गावस्कर ने कहा, "अगर सूर्यकुमार यादव एक ओवर भी बल्लेबाजी करते, तो कुछ चौके-छक्के लगा सकते थे, जो उनके लिए अच्छा होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की, शायद उन्हें बल्लेबाजी के अभ्यास की जरूरत नहीं है। सूर्या ने सोचा होगा कि अगर भारत किसी मैच में जल्दी विकेट गंवा देता है, तो कुलदीप यादव की बल्लेबाजी काम आ सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने कुलदीप को बल्लेबाजी के लिए भेजा होगा।"

 

गावस्कर ने कहा, "वह एक बेहद अपरंपरागत सोच वाले कप्तान हैं। हमने श्रीलंका में देखा कि उन्होंने खुद गेंदबाजी की और रिंकू सिंह को भी गेंद सौंपी। उन्होंने हाथ से फिसलते नजर आ रहे मुकाबले का रुख पलते हुए भारत को जिताया। वह कुछ हटकर सोचने वाले कप्तान हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की और कुलदीप और अर्शदीप सिंह को मैदान पर उतारा।"

 

भारत ने आबू धाबी में खेले गए मुकाबले में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। भारत की ओर से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान की टीम निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। इस मैच के दौरान कप्तान सूर्या ने नई गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी और आठ गेंदबाजों को मोर्चे पर उतारा।

 

 

 

 

