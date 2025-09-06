Sumit Kundu Boxing : सुमित और नीरज ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

लिवरपूल: विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को सुमित कुंडू (पुरुष 75 किग्रा) और नीरज फोगट (महिला 65 किग्रा) ने अपने-अपने भार वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

पुरुषों के 75 किग्रा भार वर्ग के पहले राउंड में जॉर्डन के मोहम्मद अलहुसियन के खिलाफ सुमित को तीनों राउंड में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 5:0 से जीत हासिल की। नीरज फोगट को फिनलैंड की क्रिस्टा कोवलैनेन के खिलाफ 3:2 की जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

नीरज प्रतियोगिता के दूसरे दिन सबसे पहले रिंग में उतरीं और दबाव में थी, क्योंकि फिनलैंड की राष्ट्रीय चैंपियन कोवलैनेन ने दूसरे राउंड में जोरदार वापसी की। तीसरे राउंड में भारतीय खिलाड़ी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर कड़ा प्रहार किया और पांच में से चार जजों के समर्थन से मुकाबला जीता।

इसके बाद सुमित ने अलहुसियन के खिलाफ तीनों राउंड में दबदबा बनाते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।

पिछली रात के सत्र में, सनामाचा चानू ने डेनमार्क की डिट्टे फ्रॉस्टहोम को हराकर महिलाओं के 70 किग्रा वर्ग में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी, जबकि विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के अपने पहले मुकाबले में यूक्रेन की विक्टोरिया शेकुल को हराया था।

साक्षी ने यूक्रेनी मुक्केबाज के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ आक्रामक प्रदर्शन किया और रेफरी को दूसरे राउंड में मुकाबला (आरएससी) रोकना पड़ा।

हर्ष चौधरी (पुरुष 90 किग्रा) एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे, जिन्हें शुरुआती राउंड में पोलैंड के एडम टुटक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

शुक्रवार को शाम के सत्र में, नरेंद्र (पुरुष 90 किग्रा) का सामना आयरलैंड के मार्टिन मैकडोनाग से होगा, जबकि जैस्मीन महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में यूक्रेन की डारिया-ओल्हा हुतारिना के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी नियामक संस्था, वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय मजबूत दल उतारा है। भारतीय दल ब्राजील और कजाकिस्तान में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अपने शानदार प्रदर्शन को इस इवेंट में भी जारी रखना चाहेगा।