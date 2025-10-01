खेल

Sumit Antil Gold Medal : सुमित ने रचा इतिहास, भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा

सुमित अंतिल और संदीप सरगर ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण, भारत चौथे स्थान पर
Oct 01, 2025, 03:59 AM
डब्ल्यूपीएसी 2025: सुमित ने रचा इतिहास, भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मंगलवार को पैरालिंपियन सुमित अंतिल और संदीप सिंह सरगर ने भाला फेंक प्रतियोगिता के क्रमशः एफ64 और एफ44 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

मंगलवार को एक और स्वर्ण पदक जीत ब्राजील ने अंकतालिका में पहले स्थान पर अपना उपस्थिति मजबूत कर ली। ब्राजील ने 7 स्वर्ण, 14 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। भाला फेंक प्रतियोगिताओं में जीते गए दो स्वर्ण पदकों की बदौलत भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और एक कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है।

सुमित अंतिल ने अपने पहले चार प्रयासों में तीन बार 65 मीटर से आगे भाला फेंका। पांचवें प्रयास में 71.37 मीटर का नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सुमित अंतिल का तीसरा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक था, जो किसी भारतीय द्वारा जीता गया सर्वाधिक स्वर्ण पदक है।

35 वर्षीय वैनेसा लो ने 2015 में जर्मनी के लिए जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना तीसरा विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद टी42 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2015, 2019 और 2024 संस्करणों में जीते गए स्वर्ण पदकों के अलावा 5.49 मीटर का नया टी61 चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया।

रिकार्डो गोम्स डी मेंडोंका (ब्राजील), मैग्डेलेना एंड्रुजकिविज (पोलैंड) और ओरला कॉमरफोर्ड (आयरलैंड) ने क्रमशः पुरुषों की टी37, महिलाओं की टी72 और महिलाओं की टी13 स्प्रिंट डबल्स पूरी की। विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर स्पर्धा में हैट्रिक जीतने वाले मेंडोंका ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

पोलैंड की मैग्डेलेना एंड्रुजकिविज ने मंगलवार शाम महिलाओं की 100 मीटर टी72 फाइनल में 16.82 सेकंड का समय लेकर दो नए विश्व रिकॉर्डों में से एक बनाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मारिया स्ट्रॉन्ग द्वारा 2023 में बनाए गए 17.07 सेकंड के रिकॉर्ड में सुधार हुआ। दूसरा विश्व रिकॉर्ड एक यूनानी भाला फेंक एथलीट ने एफ62 क्लासिफिकेशन में 35.08 मीटर के रिकॉर्ड के साथ बनाया।

सरगर ने पुरुषों की भाला फेंक एफ44 में एक भारतीय को 1-2 स्थान पर पहुंचाया, जो एक अलग पदक स्पर्धा थी, जबकि पिछले वर्षों में एफ42-44 को एफ64 के साथ जोड़ा जाता था। संदीप, जिन्होंने पिछले साल एफ64 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, ने मंगलवार शाम रजत पदक जीतकर पदक तालिका में भारत के बढ़त की शुरुआत की।

पांचवें राउंड में, सरगर ने भाला फेंका, जो अग्रणी खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 62.68 मीटर से 1 सेमी दूर था। सरगर ने कुछ ही क्षणों बाद 62.82 मीटर से अधिक की दूरी तय की। एफ43 एथलीट पुष्पेंद्र सिंह ने अपने अंतिम प्रयास में 61.94 मीटर का अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। वह पदक नहीं जीत पाए।

एडेनिलसन रॉबर्टो (ब्राजील) ने एक रोमांचक प्रतियोगिता में अपने अंतिम प्रयास में 62.36 मीटर की एफ42 विश्व रिकॉर्ड दूरी के साथ कांस्य पदक जीता, जिसमें शीर्ष पांच एथलीटों ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया।

 

परिणाम (फाइनल):

 

पुरुष

 

100 मीटर टी13:

1. शुता कावाकामी (जापान) 10.91 सेकंड

2. चाड पेरिस (ऑस्ट्रेलिया) 10.96

3. फैब्रिसियो जूनियर बैरोस (ब्राजील) 11.00

 

100 मीटर टी64:

 

1. फेलिक्स स्ट्रेंग (जर्मनी) 10.73 सेकं

2. जोहान्स फ्लोर्स (जर्मनी) 10.75

3. शर्मन इदिड्रो गुइटी (कोस्टा रिका) 10.93

 

100 मीटर टी72

1. कार्लो फैबियो मार्सेलो कैल्काग्नि (इटली) 14.80 सेकंड

2. जोआओ माटोस मार्क्स (ब्राजील) 15.76

3. फिनेले जोनाथन मेनेजेस (ग्रेट ब्रिटेन) 16.29

 

200 मीटर टी37:

1. रिकार्डो गोम्स डी मेंडोंका (ब्राजील) 22.77 सेकंड

 

2. बार्टोलोमेउ दा सिल्वा 23.10

3. आंद्रेई वडोविन (न्यूट्रल पैरा एथलीट) 23.31

 

400 मीटर टी11:

1. गिलाउम जुनोर अतांगना (शरणार्थी पैरा टीम) 51.95 सेकंड

2. गौथियर मकुंदा (फ्रांस) 52.81

3. मोहम्मद अयादे (इराक) 52.85

1500 मीटर टी11:

1. येल्तसिन जैक्स (ब्राजील) 4:02.02 (नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड, पुराना: 4:04.70, ओ सैंटोस, ब्राजील, 2011)

2. जूलियो सीजर एग्रीपिनो (ब्राजील) 4:05.61

3. फेडोर रुदाकोव (तटस्थ पैरा एथलीट) 4:06.51

 

शॉट पुट एफ11:

1. अमीरहोसैन अलीपुर डारबीड (ईरान) 14.59 मीटर (नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड। पुराना: 14.56, डी कैसीनो सिएरा, स्पेन, 2002)

2. महदी ओलाद (ईरान) 14.23

3. अल्वारो डेल अमो कैनो (स्पेन) 13.70

भाला फेंक एफ44:

1. संदीप सिंह सरगर (भारत) 62.82 मीटर

2. संदीप (भारत) 62.67

3. एडेनलिसन रॉबर्टो (ब्राजील) 62.36

4. पुष्पेंद्र सिंह (भारत) 61.94

7. महेंद्र गुर्जर (भारत) 57.84

भाला फेंक एफ64:

1. सुमित अंतिल (भारत) 71.37 मीटर (नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड। पुराना: 70.83, सुमित अंतिल, 2023)

2. टॉमस फेलिप सोटो मीना (कोलंबिया) 48.38

3. रुफत खबीबुलिन (कजाकिस्तान) 47.14 (नोट: ग्रीस के कोंस्टेंटिनोस टूरकोचॉर्टिटिस ने F64 प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित F62 वर्ग में 35.08 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।)

महिलाएं

100 मीटर टी36:

1. डेनिएल एचिसन (न्यूजीलैंड) 13.43 सेकंड

2. माली लवेल (ऑस्ट्रेलिया) 14.56

3. वेरोनिका हिपोलिटो (ब्राजील) 14.77

100 मीटर टी72:

1. मैग्डेलेना एंडुस्किविज (पोलैंड) 16.82 सेकंड (नया विश्व रिकॉर्ड। पुराना डब्ल्यूआर और सीआर-17.07, मारियास्ट्रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, 2023)

2. जूडिथ टोर्टोसा विला (स्पेन) 18.16

3. जोफिया कलुका (पोलैंड) 19.16

200 मीटर टी13:

1. ओरला कॉमरफोर्ड (आयरलैंड) 24.71 सेकंड

2. रेयान सोरेस दा सिल्वा (ब्राजील) 25.24

3. किम क्रॉस्बी (यूएसए) 25.64

लंबी कूद टी63 :

1. वैनेसा लो (ऑस्ट्रेलिया) 5.47 मीटर (नया टी61 चैंपियनशिप रिकॉर्ड। पुराना: 4.68, वैनेसा लो, 2019)

2. एलेना क्रैटर (स्विट्जरलैंड) 5.45 (नया T63 चैंपियनशिप रिकॉर्ड। पुराना: 4.41, जी हेनेन, बेल्जियम, 2019)

3. नोएल लैम्बर्ट-बेयरने (अमेरिका) 4.84

शॉट पुट एफ34:

1. जू लिजुआन (चीन) 9.15 मीटर

2. लुसीना कोर्नोबिस (पोलैंड) 8.26

3. गैलिना लिपाटनिकोवा (न्यूट्रल पैरा एथलीट) 8.01

6. भाग्यश्री माधवराव जाधव (भारत) 7.67

क्लब थ्रो एफ32:

1. रोजा कोजाकोव्स्का (पोलैंड) 29.30 मीटर (नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड। पुराना: 24.45, मारौना इब्राहिमी, ट्यूनीशिया, 2019)

2. मारौना इब्राहिमी (ट्यूनीशिया) 29.19

3. जियोवाना बोस्कोलो कैस्टिलो गोंकालव (ब्राजील) 27.09

 

