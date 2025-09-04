खेल

Sukant Kadam Para Badminton : एसएल4 पैरा बैडमिंटन श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने सुकांत कदम

भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम विश्व नंबर 1 बने
Sep 04, 2025, 07:23 AM
एसएल4 पैरा बैडमिंटन श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने सुकांत कदम

नई दिल्ली: भारतीय पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम एसएल4 श्रेणी में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। कदम की यह शानदार उपलब्धि है। उन्होंने पहली बार शीर्ष रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि हालिया वर्षों में उनके अथक समर्पण का परिणाम है।

विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशियाई पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन और स्पेनिश पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में स्वर्ण जीतने की वजह से सुकांत को पहला स्थान हासिल करने में सफलता मिली है।

सुकांत चाइना पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अपनी विश्व नंबर 1 स्थिति को बनाए रखने के लिए कदम को आगामी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सुकांत 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। उनका सपना पैरा बैडमिंटन में भारत की स्थिति को मजबूत करना और ऊंचा उठाना है।

शीर्ष रैंक हासिल करने के बाद सुकांत ने अपने भविष्य और आने वाली प्रतियोगिता में अपने लक्ष्यों पर बात की।

उन्होंने कहा, "दुनिया में नंबर 1 बनना एक सपने के सच होने जैसा है। यह मुझे हर दिन अपनी ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। चाइना पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 खुद को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ परखने का एक शानदार मौका है और मैं अगले साल होने वाले एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इस फॉर्म को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।"

कदम ने कहा, "मैं भारत को गौरवान्वित करना चाहता हूं और अगली पीढ़ी के पैरा एथलीटों को प्रेरित करना चाहता हूं। मैं अपने कोच निखिल कनेतकर और मयंक गोले को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए और इस सफर में मेरे साथ खड़े रहने के लिए पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।"

सुकांत कदम पुणे, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। वह 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुकांत विश्व चैंपियनशिप में तीन बार एकल में ब्रांज जीत चुके हैं। वहीं एशियन गेम में एक बार सिंगल में ब्रांज जीत चुके हैं। इसके अलावा डबल में भी वह ब्रांज जीत चुके हैं।

 

 

 

 

 

 

