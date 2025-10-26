MK Stalin Felicitation : मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 'एशियाई युवा खेलों' के स्वर्ण पदक विजेताओं को 25-25 लाख का चेक सौंपा

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले तमिलनाडु के खिलाड़ियों को सम्मानस्वरूप 25-25 लाख रुपये का चेक सौंपा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैंने अपने चेन्नई स्थित आवास पर हमारे कबड्डी चैंपियन, कन्नगी नगर की कार्तिका और तिरुवरुर के अभिनेश मोहनदास का स्वागत और सम्मान किया, जिन्होंने बहरीन में हुए एशियाई युवा खेलों में स्वर्ण पदक जीते। मैंने उनमें से प्रत्येक को 25-25 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की।"

एम के स्टालिन ने लिखा, "कन्नगी नगर के अपने दौरे के दौरान, मैंने निवासियों द्वारा की गई मांगों को पूरा किया। मैंने कार्तिका से पूछा कि क्या उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो गया है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कन्नगी नगर ने पिछले 4 वर्षों में काफी प्रगति की है। कार्तिका और अभिनेश दोनों ने अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है, जो हम प्रदान करेंगे।"

उन्होंने लिखा, "मनाथी गणेशन से लेकर अभिनेश और कार्तिका तक, तमिलनाडु को साधारण पृष्ठभूमि से आए एथलीटों की उपलब्धियों पर गर्व है, जो सामाजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

भारत ने पश्चिम एशियाई देश बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। गुरुवार को कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

पुरुषों की कबड्डी टीम ने ईरान को 35-32 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने भी ईरान को 75-21 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। एशियाई युवा खेलों का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन की राजधानी मनामा में हो रहा है।

