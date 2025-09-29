Srihari Nataraj Silver : 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप : श्रीहरि नटराज ने पदक जीत भारत का खाता खोला

अहमदाबाद: श्रीहरि नटराज ने अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला।

उन्होंने 200 मीटर फ्रीस्टाइल में 1:48.47 सेकंड का प्रभावशाली समय निकाला। चीन के हाइबो जू 1:46.83 सेकंड का समय निकालकर पहले स्थान पर रहे और स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर बैकस्ट्रोक में उन्होंने 25.46 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। चीन के गुकैलाई वांग ने 25.11 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।

श्रीहरि ने रविवार शाम फाइनल की पहली रेस में 200 मीटर फ्रीस्टाइल में शानदार शुरुआत की। लेन नंबर 1 में तैरते हुए, वह हाइबो के बराबर थे, उनका पहला 50 मीटर स्प्लिट 25.10 सेकंड का था, जबकि चीनी तैराक का 24.93 सेकंड का था। वे दोनों तरफ से तेज-तर्रार मोड़ और तेज स्ट्रीमलाइन अंडरवाटर किक्स के साथ हाइबो को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनका दूसरा और तीसरा 50 मीटर स्प्लिट 52.35 सेकंड और 1:20.39 सेकंड का था, जबकि हाइबो क्रमशः 51.81 और 1:19.41 सेकंड का था। 50 मीटर बैकस्ट्रोक में, श्रीहरि शुरू से ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और चीन के गुकैलाई वांग के साथ अपनी स्प्रिंट गति बनाए रखी।

महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में, जापान की मिनामी युई ने 25 मीटर के निशान पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली, जबकि उनकी हमवतन हनारी रुनो उनके ठीक पीछे थीं। आधे रास्ते तक, रुनो ने युई को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली। युई के पीछे छूटते ही, वियतनाम की टी.एम.टी. वो और भारत की धिनिधि देसिंघु ने भी उनके पीछे आकर दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर लिया।

अंतिम चरण में नाटकीय बदलाव देखने को मिला। हांगकांग की शिनटोंग वांग और जापान की एच. तानिमोटो ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देसिंघु (2:02.84) को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें 2:02.97 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पांचवें स्थान से संतोष करना पड़ा।

श्रीहरि के शानदार प्रदर्शन पर भारत के मुख्य कोच निहार अमीन ने कहा, "पहले दिन लगातार दो पदक जीतना अविश्वसनीय है। श्रीहरि रिले में तीसरा पदक जीतने की कोशिश करेंगे। एशियाई चैंपियनशिप में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जो भारत के लिए एक शानदार परिणाम है।"