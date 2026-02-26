Farveez Maharoof Statement : 'कड़े फैसले नहीं लिए तो हैरानी होगी', श्रीलंका के विश्व कप से बाहर होने पर फरवीज महारूफ ने जताई निराशा

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2026 की सह-मेजबान श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने वाली श्रीलंका सुपर-8 में इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद बुधवार को हुए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से भी हार गई। इस मैच में हार के साथ ही श्रीलंका की टूर्नामेंट से निराशाजनक विदाई हो गई।

सुपर-8 में निराशाजनक प्रदर्शन और सेमीफाइनल में श्रीलंका के जगह नहीं बना पाने से पूर्व खिलाड़ी बेहद निराश हैं।

पूर्व ऑलराउंडर फरवीज महारूफ ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से बात करते हुए कहा, "यह दुख देने वाला, दर्दनाक और शर्मनाक है। यह ऐसी पिच नहीं है जिस पर आप लाइन के पार खेल सकें। कुछ बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवा दिए। पथुम निसांका के विकेट को छोड़कर बाकी सभी आसान गेंदों पर आउट हुए। ठीक इंग्लैंड के गेम की तरह, जहां सभी दस आउट आसान थे। यह दिखाता है कि श्रीलंका की बल्लेबाजी खराब है।"

महारूफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच का जिक्र करते हुए कहा, "यह एक बुरी आदत बनती जा रही है। मैं पिछले सात-आठ साल से यही देख रहा हूं। कभी-कभी, एक अच्छा मैच होता है, और हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और फिर अचानक, जमीन पर गिर जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आगे चलकर यह खत्म होगा और कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे।"

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि विश्व कप के आखिरी मैच के बाद और अगली सीरीज शुरू होने से पहले चयनकर्ता श्रीलंका क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचेंगे। खिलाड़ियों को काबिलियत के मुताबिक मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद अगले कुछ सप्ताह में कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे बहुत हैरानी होगी।"

श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने क्रिकेट फैंस को टूर्नामेंट में बड़ी सफलता की उम्मीद दी, जो सुपर-8 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली लगातार दो हार से टूट गई।

श्रीलंका 28 फरवरी को पल्लेकेले में अपना आखिरी सुपर-8 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

