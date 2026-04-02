Sri Lanka Cricket Coach : श्रीलंका ने रयान वैन नीकेर्क को बॉलिंग कोच चुना, जॉर्डन ग्रेगरी को मिली यह जिम्मेदारी

नई दिल्ली: श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने रयान वैन नीकेर्क को नेशनल क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। इनके अलावा, जॉर्डन ग्रेगरी को फील्डिंग और स्पिन बॉलिंग कोच चुना गया है। बोर्ड ने गुरुवार को अपने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि इनका कार्यकाल 2 साल की अवधि के लिए होगा, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी।

वैन नीकेर्क और जॉर्डन ग्रेगरी, श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर काम करेंगे, जिन्हें मार्च में यह जिम्मा सौंपने का ऐलान किया गया था। कर्स्टन 15 अप्रैल से सनथ जयसूर्या की जगह लेंगे और उनका अनुबंध 2 साल का है। कर्स्टन के साथ नीकेर्क और ग्रेगरी की नियुक्त का मुख्य उद्देश्य वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम तैयार करना है।

श्रीलंका से जुड़ने से पहले कर्स्टन दक्षिण अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं। उन्होंने नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ भी काम किया है।

रयान वैन नीकेर्क को सभी राष्ट्रीय टीमों में तेज गेंदबाजी की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले रयान वैन नीकेर्क ने साल 2023 से 2026 तक नीदरलैंड की राष्ट्रीय टीम के बॉलिंग कोच और अंतरिम हेड कोच के रूप में काम किया था। नीदरलैंड्स टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, रयान ने टीम को आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने में योगदान दिया है।

इस बीच, श्रीलंका क्रिकेट ने जॉर्डन ग्रेगरी को फील्डिंग और स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, जिन्होंने पहले नीदरलैंड क्रिकेट के लिए फील्डिंग सलाहकार के रूप में काम किया है। नीदरलैंड्स क्रिकेट के साथ अपने समय के दौरान, ग्रेगरी ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 सहित कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में योगदान दिया है। वह हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सभी राष्ट्रीय टीमों में फील्डिंग और स्पिन गेंदबाजी की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे।

--आईएएनएस