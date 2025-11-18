Vijayakanth Viyaskanth Selection : त्रिकोणीय टी20 सीरीज से ठीक पहले श्रीलंकाई खेमे में शामिल हुए विजयकांत

रावलपिंडी: श्रीलंका ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के लिए विजयकांत व्यासकांत को अपनी टी20 टीम में शामिल किया है। इस सीरीज की शुरुआत 18 नवंबर से होने जा रही है।

वानिंदु हसरंगा अभी तक वनडे सीरीज के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की जकड़न से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में व्यासकांत को टीम में शामिल किया गया है।

श्रीलंका क्रिकेट के चयनकर्ताओं ने पाकिस्तान में होने वाली टी20 त्रिकोणीय सीरीज के लिए लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत को नेशनल टीम में शामिल किया है। वह 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट में श्रीलंका 'ए' टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब त्रिकोणीय सीरीज के लिए सीनियर राष्ट्रीय टीम में शामिल होने कतर से उड़ान भरकर पाकिस्तान पहुंचेंगे।

इस त्रिकोणीय सीरीज में प्रत्येक टीम चार मैच खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष दो टीमें 29 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। फाइनल सहित सभी 7 मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं।

यह त्रिकोणीय सीरीज तीनों देशों के लिए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच के रूप में काम करेगी।

तीनों देशों के बीच 18 नवंबर से त्रिकोणीय सीरीज की शुरुआत होगी। श्रीलंकाई टीम 20 नवंबर को जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना पहला मैच खेलेगी। इसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान से उसका सामना होगा। श्रीलंकाई टीम 25 नवंबर को एक बार फिर जिम्बाब्वे के सामने होगी। इसके बाद 27 नवंबर को पाकिस्तान के विरुद्ध मुकाबला खेला जाएगा।

कुछ दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने त्रिकोणीय सीरीज के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की थी। पहले सीरीज का शुरुआती मैच 17 नवंबर को होना था, लेकिन अब यह 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा।

यह मामूली बदलाव श्रीलंका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दो मुकाबलों को एक-एक दिन के लिए स्थगित करने के बाद हुआ है। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद टीम के कई सदस्यों ने श्रीलंका लौटने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह बदलाव किया गया।

--आईएएनएस