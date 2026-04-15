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IPL 2026 SRH Update : ब्रायडन कार्स की जगह एसआरएच में दिलशान मदुशंका शामिल

सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका, ब्रायडन कार्स चोटिल; मदुशंका की एंट्री
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 05:54 AM
आईपीएल 2026 : ब्रायडन कार्स की जगह एसआरएच में दिलशान मदुशंका शामिल

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। कार्स की जगह पर एसआरएच ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल किया है।

मदुशंका इससे पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। ब्रायडन कार्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे। एक गेंद उनके हाथ पर आकर लगी थी। कार्स अब तक इंजरी से उबर नहीं सके हैं और वह टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मदुशंका को एसआरएच ने उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपए में टीम से जोड़ा है।

टी20 विश्व कप 2026 में मदुशंका का प्रदर्शन दमदार रहा है। उन्होंने 4 मुकाबलों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। मदुशंका का इकोनॉमी भी महज 8 का रहा था। मदुशंका के आने से एसआरएच के गेंदबाजी अटैक को मजबूती मिलेगी।

'क्रिकबज' की खबर के अनुसार, टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस भी पूरी तरह से फिट होकर 17 अप्रैल तक टीम से जुड़ सकते हैं। कमिंस बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। कमिंस अगर टेस्ट को पास करने में सफल रहते हैं, तो वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 18 अप्रैल को होने वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया था। एसआरएच की ओर से आईपीएल में अपना डेब्यू करने वाले प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार-चार विकेट अपने नाम किए थे। हिंगे ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, जबकि साकिब ने 24 रन खर्च करते हुए 4 विकेट झटके थे।

वहीं, बल्लेबाजी में कप्तान ईशान किशन ने 44 गेंदों में 91 रनों की दमदार पारी खेली थी। अपनी इस इनिंग में ईशान ने 8 चौके और 6 छक्के लगाए थे। हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंदों में 40 रनों का योगदान दिया था।

आईपीएल 2026 में एसआरएच ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं। इसमें से टीम को 2 में जीत मिली है, तो 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट के अपने अगले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से 18 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेगी।

--आईएएनएस

 

 

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