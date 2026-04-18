खेल

SRH vs CSK Record : एसआरएच ने तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड, सीएसके के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर

अभिषेक शर्मा और क्लासेन की धमाकेदार पारियों से SRH ने बनाया नया रिकॉर्ड
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 19, 2026, 12:28 AM
आईपीएल 2026: एसआरएच ने तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड, सीएसके के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर

हैदराबाद: आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ हो रही है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए।

सनराइजर्स हैदराबाद का यह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर है। एसआरएच के बल्लेबाजों ने इससे पहले साल 2015 में सीएसके के खिलाफ इसी मैदान पर खेलते हुए 7 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एसआरएच की शुरुआत शानदार रही। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवर में 75 रन जोड़े। अभिषेक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों में 59 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में अभिषेक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं, हेड ने 20 गेंदों में 23 रन बनाए। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

हालांकि, हेनरिक क्लासेन ने अपनी बेहतरीन फॉर्म को इस मुकाबले में भी जारी रखा और 39 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। अनिकेत वर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 2 रन बनाकर जेमी ओवरटन का शिकार बने। नीतीश कुमार रेड्डी को भी ओवरटन ने 12 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। साहिल अरोड़ा ने 13 रनों का योगदान दिया, जबकि लियाम लिविंगस्टन 5 गेंदों का सामना करने के बावजूद सिर्फ एक रन ही बना सके। शिवांग कुमार ने 8 गेंदों में 12 रन बनाए।

चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी में अंशुल कंबोज का प्रदर्शन दमदार रहा। उन्होंने 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 22 रन खर्च किए और 3 बड़े विकेट चटकाए। वहीं, जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके। मुकेश चौधरी ने 21 रन देकर 2 विकेट निकाले। गुरजपनीत सिंह ने 34 रन देकर एक विकेट चटकाया। अपने घरेलू मैदान पर एसआरएच ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। हर्ष दुबे की जगह पर टीम में श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को शामिल किया है। वहीं, सीएसके ने इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके खलील अहमद के स्थान पर मुकेश चौधरी को मौका दिया है।

--आईएएनएस

 

 

Indian Premier LeagueIPL 2026match highlightsSunrisers HyderabadSports IndiaSRH vs CSKT20 cricketcricket newsChennai Super KingsCricket records

Related posts

Loading...

More from author

Loading...