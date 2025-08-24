खेल

Southern Brave Vs London Spirit Women : साउदर्न ब्रेव विमेंस ने लंदन स्प्रिट को आठ विकेट से रौंदा

साउदर्न ब्रेव विमेंस ने लंदन स्प्रिट को हराकर अगले दौर में बनाई जगह
Aug 24, 2025, 07:35 AM
द हंड्रेड : साउदर्न ब्रेव विमेंस ने लंदन स्प्रिट को आठ विकेट से रौंदा

नई दिल्ली:  साउदर्न ब्रेव विमेंस ने द हंड्रेड 2025 के 26वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने शनिवार को लंदन स्प्रिट विमेंस के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की।

सीजन के शुरुआती सातों मैच जीतकर साउदर्न ब्रेव विमेंस अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं, सात में से चार मुकाबले जीतकर लंदन स्प्रिट प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है।

 

लंदन में खेले गए मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लंदन स्प्रिट विमेंस ने 100 गेंदों में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए। टीम महज दो रन पर किरा चथली (1) का विकेट गंवा चुकी थी।

 

यहां से जॉर्जिया रेडमायने ने कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी की।

 

रेडमायने 13 गेंदों में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुईं। 36 के स्कोर पर टीम ने ग्रेस हैरिस (6) का विकेट भी गंवा दिया।

 

यहां से कॉर्डेलिया ग्रिफिथ ने चार्ली नॉट के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

 

ग्रिफिथ 34 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि चार्ली ने 26 गेंदों में 36 रन जुटाए।

 

विपक्षी टीम के लिए मैडी विलियर्स ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि लॉरेन बेल, एडम्स और क्लो ट्रायोन ने एक-एक शिकार किया।

 

इसके जवाब में लंदन स्प्रिट विमेंस ने 94 गेंदों में जीत दर्ज कर ली। टीम 13 रन पर डेनिएल व्याट-हॉज (8) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैया बाउचियर ने लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 95 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

 

बाउचियर 34 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि वोल्वार्ड्ट ने 40 गेंदों में नाबाद 56 रन की पारी खेली, जिसमें दो छक्के और चार चौके शामिल रहे।

 

विपक्षी खेमे से इसी वोंग सफलता हासिल करने वाली इकलौती खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने दो बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया।

 

 

 

