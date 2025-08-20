Delhi Womens Cricket League: श्वेता सहरावत ने खेली कप्तानी पारी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने जीता मुकाबला

नई दिल्ली: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डब्ल्यूडीपीएल) के तीसरे मुकाबले को अपने नाम किया। अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में इस टीम ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 15 रन से शिकस्त दी।

बारिश के चलते मुकाबले में ओवरों की भारी कटौती की गई थी। दोनों टीमों को सिर्फ आठ-आठ ओवर मिले। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने आठ ओवरों में तीन विकेट खोकर 73 रन बनाए।

टीम रिया सोनी का विकेट पहले ही ओवर में गंवा चुकी थी। रिया सुपरस्टार्स के खाते में महज चार रन का योगदान देकर आउट हुईं। इसके बाद तनीशा सिंह (6) भी पवेलियन लौट गईं।

यहां से कप्तान श्वेता सहरावत ने टीम को संभाला। उन्होंने छवि गुप्ता के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन जोड़े। छवि 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुईं।

यहां से कप्तान ने शिवी शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। श्वेता ने 14 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 31 रन बनाए, जिसमें दो छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे।

विपक्षी खेमे से मयूरी सिंह, पूर्वा सिवाच और मधु ने एक-एक विकेट झटका।

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने शानदार शुरुआत की। कप्तान प्रिया पुनिया ने वंशिका लीला के साथ पहले विकेट के लिए 3.3 ओवरों में 30 रन जोड़े। कप्तान प्रिया 10 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

वंशिका लीला ने टीम के खाते में सर्वाधिक 17 रन का योगदान दिया। उनकी इस पारी में तीन चौके शामिल रहे। इनके अलावा उर्वशी गुप्ता ने 11 रन बनाए, लेकिन राइडर्स आठ ओवरों के खेल में 58/7 से आगे नहीं बढ़ सकी।

सुपरस्टार्स के लिए माधवी बिधूड़ी ने नौ रन देकर सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि दिशा नागर, तनीषा सिंह और हिमाक्षी चौधरी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।