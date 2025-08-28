खेल

Tejasvi Dahiya 69 Runs : पुरानी दिल्ली 6 को रौंदकर प्लेऑफ में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्ली 6 को हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 06:12 AM
डीपीएल 2025 : पुरानी दिल्ली 6 को रौंदकर प्लेऑफ में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स

नई दिल्ली: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) के 38वें मुकाबले में जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मैच में सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 8 विकेट से रौंदा। इसी के साथ सुपरस्टार्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

बारिश के चलते इस मुकाबले में ओवरों की भारी कटौती की गई। दोनों टीमों को 7-7 ओवर खेलने का मौका मिला।

 

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पुरानी दिल्ली 6 ने निर्धारित 7 ओवरों में तीन विकेट खोकर 133 रन बनाए।

 

इस टीम को पहले ही ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दो झटके लगे। कप्तान वंश बेदी महज चार रन बनाकर आउट हुए, जबकि समर्थ सेठ अपना खाता तक नहीं खोल सके।

 

चार गेंदों के खेल तक टीम सिर्फ चार ही रन बना सकी थी। यहां से देव लाकड़ा ने युग गुप्ता के साथ तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़ते हुए पुरानी दिल्ली को मजबूत स्थिति में ला दिया।

 

युग गुप्ता ने 14 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 38 रन बनाए, जबकि देव लाकड़ा ने 23 गेंदों में 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 85 रन की तूफानी पारी खेली।

 

विपक्षी खेमे से अमन भारती ने 2 ओवरों में 17 रन देकर दो शिकार किए।

 

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने एक गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

 

इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान तेजस्वी दहिया ने अनमोल शर्मा के साथ 5.5 ओवरों में 122 रन जोड़कर सुपरस्टार्स को जीत की दहलीज पर ला दिया।

 

तेजस्वी 21 गेंदों में 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में नौ छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

 

यहां से अनमोल शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 17 गेंदों में आठ छक्कों और एक चौके की मदद से 56 रन की नाबाद पारी खेलते हुए सुपरस्टार्स को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से रजनीश दादर और गौरव सरोहा ने एक-एक विकेट हासिल किया।

 

डीपीएल 2025 के अगले दौर में पहुंचने वाली शीर्ष चार टीमें तय हो चुकी हैं। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के अलावा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, सेंट्रल दिल्ली क्वींस और वेस्ट दिल्ली लायंस प्लेऑफ का टिकट कटवा चुकी हैं।

 

 

 

 

Tejasvi DahiyaDelhi Premier League 2025Purani Dilli 6South Delhi SuperstarsDelhi cricket leagueAnmol SharmaDPL playoffs

Related posts

Loading...

More from author

Loading...