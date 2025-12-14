South Africa Women Cricket लुस-स्मिट की अटूट साझेदारी, साउथ अफ्रीकी महिलाओं ने आयरलैंड को 7 विकेट से रौंदा

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है।

ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में खेले गए इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। गीली आउटफील्ड के चलते मैच में 3-3 ओवरों की कटौती की गई।

आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 47 ओवरों में 7 विकेट खोकर 209 रन बनाए। इस टीम को सारा फोर्ब्स और कप्तान गैबी लुईस ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 11.1 ओवरों में 45 रन की साझेदारी की। लुईस 14 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

यहां से सारा फोर्ब्स ने एमी हंटर के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 48 रन जुटाए। फोर्ब्स 71 गेंदों में 4 चौकों के साथ 42 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हंटर ने 50 गेंदों में 32 रन की पारी खेली।

इनके अलावा, रेबेका स्टोकवेल ने 39 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने टीम के खाते में 28 रन का योगदान दिया। विपक्षी टीम की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि तुमी सेखुखुने ने 2 विकेट निकाले।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने महज 36.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान लौरा वोलवार्ड ने ताजमिन ब्रित्स के साथ पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। लौरा 24 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुईं।

यहां से ताजमिन ने लारा गुडाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन जुटाए। गुडाल ने 20 रन बनाए, जबकि ताजमिन ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

साउथ अफ्रीकी टीम 86 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से सुने लुस ने मियाने स्मिट के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रन की अटूट साझेदारी करते हुए जीत को आसान बनाया। 'प्लेयर ऑफ द मैच' लुस 72 गेंदों में 6 चौकों के साथ 66 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि स्मिट ने 70 गेंदों में 7 चौकों के साथ 56 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की तरफ से कारा मर्रे ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि ओर्ला प्रेंडरगास्ट को 1 सफलता मिली।

--आईएएनएस