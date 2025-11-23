खेल

Cricket News : सेनुरन मुथुसामी ने लगाया टेस्ट करियर का पहला शतक, साउथ अफ्रीका 400 के पार

मुथुसामी के शतक ने साउथ अफ्रीका को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया
Nov 23, 2025, 04:20 PM
गुवाहाटी टेस्ट : सेनुरन मुथुसामी ने लगाया टेस्ट करियर का पहला शतक, साउथ अफ्रीका 400 के पार

गुवाहाटी: सेनुरन मुथुसामी की शतकीय पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में विशाल स्कोर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मेहमान टीम ने दूसरे सेशन तक 7 विकेट खोकर 428 रन बना लिए हैं।

 

 

बाएं हाथ के बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने 203 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 107 रन बना लिए हैं। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। फिलहाल यह खिलाड़ी मार्को जानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 99 गेंदों में 94 रन जोड़ चुका है।

 

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए। इसी स्कोर पर रिकेल्टन (35) ने भी अपना विकेट गंवा दिया।

 

यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। टेंबा 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके कुछ देर बाद स्टब्स (49) भी अपना विकेट गंवा बैठे।

 

साउथ अफ्रीकी टीम 246 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से सेनुरन मुथुसामी ने काइल वेरेन के साथ सातवें विकेट के लिए 88 रन जोड़ते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। वेरेन 5 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुथुसामी (नाबाद 107) ने मार्को जानसेन (नाबाद 51) के साथ मिलकर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।

 

फिलहाल भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। उनके अलावा, रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट हासिल किया।

 

फिलहाल टीम इंडिया दो मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी करना चाहेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

