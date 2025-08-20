खेल

South Africa Vs Australia 1st ODI: केशव महाराज ने खोला 'पंजा', साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को रौंदा

केशव महाराज की पांच विकेट की घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका ने पहला वनडे जीता।
Aug 20, 2025, 05:41 AM
नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को केर्न्स में खेला गया पहला वनडे मैच 98 रन से जीता। इसी के साथ साउथ अफ्रीकी टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है।

कैजली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 296 रन बनाए।

 

मेहमान टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। रयान रिकेल्टन ने एडन मार्करम के साथ 16.5 ओवरों में 92 रन की साझेदारी की। रिकेल्टन 43 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जुटाए। मार्करम 81 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 82 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

 

यहां से कप्तान ने मोर्चा संभाला और मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन जुटाते हुए टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया। ब्रीत्जके ने 56 गेंदों में एक छक्के और सात चौकों के साथ 57 रन बनाए, जबकि बावुमा 74 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें पांच चौके शामिल थे।

 

विपक्षी टीम की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक चार विकेट अपने नाम किए, जबकि बेन ड्वारशुइस ने दो शिकार किए। एडम जांपा को एक विकेट हाथ लगा।

 

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवरों में 198 रन पर सिमट गई। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने 7.1 ओवरों में 60 रन की साझेदारी की। हेड 96 गेंदों में 10 चौकों के साथ 88 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम ने 89 के स्कोर तक अपने छह विकेट गंवा दिए।

 

यहां से कप्तान ने बेन ड्वारशुइस के साथ सातवें विकेट के लिए 71 जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब भी लेकर नहीं जा सके।

 

मार्श ने 96 गेंदों में 88 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि ड्वारशुइस 33 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

 

विपक्षी टीम की ओर से केशव महाराज ने 10 ओवरों में 33 रन देकर पांच शिकार किए। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया। महाराज के अलावा नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

 

 

 

Cairns ODITemba BavumaSouth Africa vs Australia1st ODI 2025Keshav MaharajAiden MarkramCricket Series

