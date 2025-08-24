खेल

South Africa Squad Vs England 2025: इंग्लैंड दौरे के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, महाराज समेत इन खिलाड़ियों की वापसी

Aug 24, 2025, 10:24 AM
जोहान्सबर्ग:  क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। टी20 टीम में बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज की वापसी हुई है। उनके साथ ही अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर, ऑलराउंडर मार्को जेनसन और तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स भी टीम में वापस लौटे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से हालिया टी20 सीरीज गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम में अहम बदलाव किए गए हैं। मिलर और डोनोवन फरेरा दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद पहली बार टीम में वापसी कर रहे हैं।

 

जेनसन बाएं अंगूठे की चोट से, जबकि विलियम्स बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं।

 

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच दो सितंबर से तीन वनडे मुकाबलों की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला लीड्स में आयोजित होगा, जिसके बाद 4 सितंबर को अगला मैच लंदन में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाना है।

 

इसके बाद साउथ अफ्रीका-इंग्लैंड की टीमें तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी, जिसका पहला मैच कार्डिफ में 10 सितंबर को होगा। इसके बाद दोनों टीमें मैनचेस्टर में 12 सितंबर को दूसरा टी20 मैच खेलेंगी। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला नॉटिंघम में 14 सितंबर को आयोजित होगा।

 

साउथ अफ्रीका की टी20 टीम: एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और लिजाद विलियम्स

 

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम: टेंबा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स।

 

 

 

