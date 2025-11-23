खेल

Muthusamy Verreyn Stand : भारत के खिलाफ मुथुसामी-वेरेन की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया रिकॉर्ड

मुथुसामी-वेरेन की साझेदारी से साउथ अफ्रीका ने भारत पर दबदबा बनाया
Nov 23, 2025, 04:16 PM
गुवाहाटी टेस्ट : भारत के खिलाफ मुथुसामी-वेरेन की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया रिकॉर्ड

गुवाहाटी: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में मजबूत स्कोर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दूसरे दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आई। साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन की जोड़ी ने 236 गेंदों की साझेदारी करते हुए बड़ा कारनामा किया।

 

 

इस जोड़ी ने सातवें विकेट के लिए 236 गेंदों में 88 रन जोड़े। यह एशिया में साउथ अफ्रीका के लिए सातवें विकेट या उससे निचले क्रम के लिए गेंदों के लिहाज से दूसरी सबसे लंबी साझेदारी है।

 

इससे पहले साल 2019 में केशव महाराज और वर्नोन फिलेंडर ने भारत के विरुद्ध टेस्ट मैच में 259 बॉल पर 109 रन बनाए थे। यह मुकाबला पुणे में खेला गया, जिसे भारत ने पारी और 137 रन से अपने नाम किया था।

 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट की बात करें, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।

 

सलामी जोड़ी के रूप में एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकेल्टन ने 35 रन की पारी खेली।

 

ट्रिस्टन स्टब्स (49) ने कप्तान टेंबा बावुमा (41) के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। पहले दिन के अंतिम सेशन तक साउथ अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन दूसरे दिन के पहले सेशन में सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। आखिरकार, 334 के स्कोर पर भारत यह जोड़ी तोड़ने में कामयाब रहा। वेरेन 122 गेंदों में 5 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मुथुसामी ने शतक पूरा किया।

 

साउथ अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 30 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया है। ऐसे में भारत गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

