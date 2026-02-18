South Africa T20 Win : दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को 40 गेंद पहले 6 विकेट से हराया, कॉर्बिन बॉश रहे प्लेयर ऑफ द मैच

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप 2026 में अपना प्रचंड फॉर्म बरकरार रखते हुए यूएई के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका ने 123 रन के लक्ष्य को 13.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

123 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को कप्तान एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक ने तेज शुरुआत दी और 3 ओवर में 32 रन जोड़े। मार्करम 11 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। 56 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में डिकॉक आउट हुए। डिकॉक थोड़े धीमे रहे और 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए।

रयान रिकल्टन ने 16 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 30 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 36 रन बनाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों पर 49 रन की साझेदारी हुई।

स्टब्स 7 गेंदों पर 6 और जेसन स्मिथ 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका ने 13.2 ओवरों में 4 विकेट पर 123 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया।

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई को दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 122 के स्कोर पर रोक दिया था। यूएई के लिए आलिशान शराफू ने सर्वाधिक 45 रन बनाए थे।

दक्षिण अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश ने शानदार गेंदबाजी की। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 4 ओवर में महज 12 रन देकर 3 विकेट लिए। बॉश ने सलामी बल्लेबाज आर्यांश शर्मा, शोएब खान और मुहम्मद अरफान का विकेट लिया। एनरिक नॉर्किया ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। नॉर्किया ने शराफू और सैयद हैदर का विकेट लिया। जॉर्ज लिंडे ने 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया।

कॉर्बिन बॉश प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

--आईएएनएस