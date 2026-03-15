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Keshav Maharaj 50th T20 : केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 50 टी20 मैच पूरे किए, सर्वाधिक मैच का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम

केशव महाराज के 50वें टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया
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Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 10:37 AM
केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 50 टी20 मैच पूरे किए, सर्वाधिक मैच का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम

बे ओवल: दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के लिए ये बेहद खास मैच था। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह उनका 50वां टी20 मुकाबला था।

 

केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के लिए 50 टी20 मैच खेलने वाले 15वें खिलाड़ी बन गए हैं। 50 मैचों में महाराज ने 50 विकेट लिए हैं।

 

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम है। मिलर ने 137 मैच खेले हैं। क्विंटन डिकॉक 110 मैचों के साथ दूसरे और रेजा हेंड्रिक्स 90 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जेपी डुमिनी 81 मैचों के साथ चौथे और कगिसो रबाडा 79 मैच के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

 

केशव महाराज के लिए उनका यह 50वां टी20 मुकाबला एक कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर शानदार रहा। गेंदबाजी में केशव ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को 7 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मार्करम की अनुपस्थिति में महाराज न्यूजीलैंड सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर रहे हैं।

 

मैच पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। पूरी टीम 14.3 ओवरों में 91 रन पर सिमट गई। सर्वाधिक 26 रन जिमी नीशम ने बनाए।

 

जीत के लिए 92 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने आए कॉनर एस्टरहुइजन ने 48 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 45 रन की पारी खेली और टीम को 7 विकेट से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका ने 16.3 ओवर में 3 विकेट पर 93 रन बनाए।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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