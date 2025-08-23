SA Vs AUS ODI Series Result: दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 84 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हुई दक्षिण अफ्रीका

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में वनडे सीरीज में मात दे दी है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रन से मात दी। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। पहला वनडे भी दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन से जीता था।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 23 के स्कोर पर दोनों ओपनर लौट गए थे। इसके बाद टोनी डे जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीट्जके ने तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। जॉर्जी 38 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की। मैथ्यू ब्रीट्जके 78 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.1 ओवर में 277 रन पर सिमट गई। ट्रिस्टन स्टब्स ने 74, वियान मुल्डर ने 26 और केशव महाराज ने 22 रन बनाए।

एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन ने 2-2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला।

278 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम लुंगी एनगिडी की घातक गेंदबाजी के सामने 37.4 ओवर में 193 रन पर ढह गई। एनगिडी ने 8.4 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर और एस मुथुसामी ने 2-2 जबकि वियान मुल्डर ने 1 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने 74 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौके की मदद से 87 रन की पारी खेली, लेकिन उनका अकेला प्रयास ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए काफी नहीं था। कैमरून ग्रीन 35 रन बनाकर दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे।