Sourav Ganguly Durga Puja 2025 : पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने परिवार के साथ की मां दुर्गा की आराधना

सौरव गांगुली ने अष्टमी पर परिवार संग दुर्गा पूजा कर अर्पित की अंजलि
Oct 01, 2025, 04:16 AM
कोलकाता: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अष्टमी के अवसर पर अपने पूरे परिवार के साथ दक्षिण कोलकाता के बेहाला इलाके में बारिशा प्लेयर्स कॉर्नर की दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन किया।

सौरव गांगुली के साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली और बेटी सना भी मौजूद थीं।

बंगाली परंपरा का पालन करते हुए, गांगुली सफेद पायजामा और कुर्ता पहने देवी दुर्गा के चरणों में अंजलि अर्पित करते हुए देखे गए। परिवार और पड़ोसियों के साथ खड़े होकर उन्होंने अष्टमी पर पूजा की। सौरव गांगुली हर साल दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में रहते हैं। हर साल, गांगुली बारिशा प्लेयर्स कॉर्नर पूजा मंडप में जाते हैं, जो बेहाला इलाके में उनके पड़ोस में है।

बारिशा प्लेयर्स कॉर्नर में दुर्गा पूजा की शुरुआत सौरव गांगुली के पिता चंडी दास गांगुली ने की थी। सौरव इस पूजा के दौरान ढाक (पारंपरिक बंगाली ढोल) भी बजाते हैं। पूजा के उद्घाटन से लेकर सप्तमी और अष्टमी की शाम तक, वह हर बार की तरह पूजा मंडप में मौजूद रहते हैं। इस बार, उनके मंडप को पुराने जमींदार घराने की शैली में सजाया गया है। मंडप की सजावट में जमींदार घराने के अच्छे समय और परंपराओं को उजागर किया गया है।

मीडिया से बात करते हुए डोना गांगुली ने कहा, "सभी को महाष्टमी की शुभकामनाएं। हर साल, मैं सौरव के साथ अंजलि अर्पित करने यहां आती हूं। सना इस बार कोलकाता में हैं। वह समय-समय पर यहां पूजा के लिए आती हैं। इस साल सभी की पूजा बहुत अच्छी हो।"

सौरव गांगुली अपनी बेटी सना के बेहद करीब हैं। इस बार सना दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता में हैं। इसलिए सौरव के लिए पूजा और भी खास हो गई है।

 

 

 

